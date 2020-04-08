Елена8 написав:Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4
А вот такой же украинский лось, сетующий на отсутствие туалетной бумаги и неудобство принятия водных процедур https://ru.krymr.com/a/video-kak-v-zhit ... 06388.html Прошу обратить внимание, что это те самые ТЯЖЕЛЫЕ пациенты, которых из-за серьезности их состояния пришлось госпитализировать, а не оставить на самоизлечение дома
krymr, це те що я думаю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд.
А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос
В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор. Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.
Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
adeges написав:и какой вывод делается из того, что этого молодого человека положили в больницу?
у нас анализы не делались при легком недомогании, о котором говорил этот парень
кроме того, на себя обращает внимание то, что "врачи - космонавты" - в полной защите.
об этом украине остается только мечтать
Смотрите на украинских « больных» https://ru.krymr.com/a/video-kak-v-zhit ... 06388.html Я делаю вывод, что даже в больницу попадают пациенты на которых пахать можно, так как других видимо нет. Даже при обычном гриппе у людей самочувствие не особо позволяет скакать по палате с снимая видео, чтоб запостить его в интернете и прочищать забившийся сток душа, бывает даже сложно с кровати встать. А уж сам душ принимать так вобще запрещается при остром развитии заболевания, но этот мужик видимо ежедневно принимает раз прочищает сток каждый день
freeze написав:Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд.
А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос
В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор. Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.
Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин.
взбрызните еще кутасептом через пару дней карантина
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
_Mykola_ написав:Тем более, что реакция сеседей может быть не очень адекватной.
Ага, по этому, у заболевшего как раз и другого варианта нету кроме как в маске или без нее пойти по подъезду, лифту в магазин, в аптеку, купить еды, воды, лекарств.. Недавно пытался в своем чатике обсудить с соседями вопрос проветривания подъезда и дезинфекции, так меня закидали паникерством и ржачными видосиками... В наших реалиях организовать поднос еды и лекарств к дверям изолированного человека с диагнозом, невозможен, быстрее сожгут его вместе с квартирой..