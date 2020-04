Додано: Чет 09 кві, 2020 18:33

freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд. Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд.

А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос



В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор.

Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.



Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин. В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор.Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин.



взбрызните еще кутасептом через пару дней карантина взбрызните еще кутасептом через пару дней карантина

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California