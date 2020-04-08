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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 850851852853>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:28

  Елена8 написав:
  Елена8 написав:Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4

А вот такой же украинский лось, сетующий на отсутствие туалетной бумаги и неудобство принятия водных процедур https://ru.krymr.com/a/video-kak-v-zhit ... 06388.html Прошу обратить внимание, что это те самые ТЯЖЕЛЫЕ пациенты, которых из-за серьезности их состояния пришлось госпитализировать, а не оставить на самоизлечение дома

krymr, це те що я думаю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:
  freeze написав:Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд.

А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос


В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор.
Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.

Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Маска из бороды :)

Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:31

  adeges написав:и какой вывод делается из того, что этого молодого человека положили в больницу?

у нас анализы не делались при легком недомогании, о котором говорил этот парень

кроме того, на себя обращает внимание то, что "врачи - космонавты" - в полной защите.

об этом украине остается только мечтать

Смотрите на украинских « больных» https://ru.krymr.com/a/video-kak-v-zhit ... 06388.html Я делаю вывод, что даже в больницу попадают пациенты на которых пахать можно, так как других видимо нет. Даже при обычном гриппе у людей самочувствие не особо позволяет скакать по палате с снимая видео, чтоб запостить его в интернете и прочищать забившийся сток душа, бывает даже сложно с кровати встать. А уж сам душ принимать так вобще запрещается при остром развитии заболевания, но этот мужик видимо ежедневно принимает раз прочищает сток каждый день
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:33

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Правительство Польши обязало всех носить маски в общественных местах с 16 апреля. Штрафы и тд.

А маски есть в свободной продаже и по приемлемой цене ? Если есть - не вопрос


В Одессе массово появились маски в аптеках, цена 19 грн, похоже на ценовой сговор.
Кроме того маски продаются во всех киосках прессы, и даже в магазинах хозтоваров, где кстати дешевле, видел по 12 грн обьявы на дверях, кстати почему хозтовары работают непонятно.

Я в аптеке взял пару масок, но фармацевт при мне открыла большую пачку и вынула мне 2 штуки руками в перчатках, которыми она до этого трогала деньги. Пришлось дома поместить маски на семидневный карантин.


взбрызните еще кутасептом через пару дней карантина
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:35

  _Mykola_ написав:Тем более, что реакция сеседей может быть не очень адекватной.

Ага, по этому, у заболевшего как раз и другого варианта нету кроме как в маске или без нее пойти по подъезду, лифту в магазин, в аптеку, купить еды, воды, лекарств.. Недавно пытался в своем чатике обсудить с соседями вопрос проветривания подъезда и дезинфекции, так меня закидали паникерством и ржачными видосиками... В наших реалиях организовать поднос еды и лекарств к дверям изолированного человека с диагнозом, невозможен, быстрее сожгут его вместе с квартирой..
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:кстати почему хозтовары работают непонятно


Наверное, причислили себя к торговле "строительными материалами": https://t.me/PM_Shmigal/112
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:43

  Civis написав:
  freeze написав:кстати почему хозтовары работают непонятно


Наверное, причислили себя к торговле "строительными материалами": https://t.me/PM_Shmigal/112


устаревшие данные

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -karantina
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:44

База захворівших на короновірус в Києві - фейк!

https://censor.net.ua/news/3187960/baza ... _feyik_sbu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  Civis написав:
  freeze написав:кстати почему хозтовары работают непонятно


Наверное, причислили себя к торговле "строительными материалами": https://t.me/PM_Shmigal/112


устаревшие данные

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -karantina


Прид урки какие то

Правительство в среду разрешило, а в четверг опять запретило работать в карантин учреждениям торговли стройматериалами
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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