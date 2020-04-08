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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 850851852853

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Паузы может и не быть...

НАН США о перспективах на лето:

"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи (при теплой погоде) не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения"


https://edition.cnn.com/2020/04/08/heal ... index.html
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в аптеке на Воздухофлотском появились экспресс-тесты, 526грн.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:01

  freeze написав:
Прид урки какие то

Правительство в среду разрешило, а в четверг опять запретило работать в карантин учреждениям торговли стройматериалами

Не забывайте себе напоминать, что вы лично этого хотели - путём смены президента и верховной рады.
Следует быть ответственным в своих желаниях и в своём выборе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а врачи на карантине уже приспособились, оцените цены на консультацию по телефону
https://doc.ua/audio/?specialties=terapevt
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:
  freeze написав:
Прид урки какие то

Правительство в среду разрешило, а в четверг опять запретило работать в карантин учреждениям торговли стройматериалами

Не забывайте себе напоминать, что вы лично этого хотели - путём смены президента и верховной рады.
Следует быть ответственным в своих желаниях и в своём выборе.


Я не голосовал за Слуг солидарности, которые утверждали Гончарука и Шмыгаля, те за кого я голосовал проголосовали против обеих этих персон, так что это не ко мне
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10

  unicdima написав:а врачи на карантине уже приспособились, оцените цены на консультацию по телефону
https://doc.ua/audio/?specialties=terapevt

Так это ж проект от Гонтаревой. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Дюссельдорфі у четвер, 9 квітня, приземлилися перші літаки із сезонними працівниками з Румунії, яких Німеччина доставляє для проведення сільськогосподарських робіт у зв’язку з дефіцитом робочої сили.
Через коронавірусну кризу та змінені правила в'їзду сільському господарству Німеччини для збору врожаю не вистачає близько 40 тисяч сезонних працівників з-за кордону. У найближчі тижні вони терміново потрібні для збору спаржі, полуниці та овочів.
Щоб допомогти зі збором урожаю та іншими терміновими польовими роботами, по 40 тисяч людей можуть приїхати в квітні і травні.
-------------------------------------------------------------------------
поїдуть значить наші заробітчани назад у Європу.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:30

  Civis написав:
  ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?


Власти обезьянничают с соседей

С каких соседей?

+ раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.

Согласен.

Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще.

Скажите спасибо. :)
У с-в соседей можно только на 100 м от дома.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:32

  Civis написав:
.....
Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.
....

Но не больше 2 человек. И на улице это легко проконтролировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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