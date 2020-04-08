"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи (при теплой погоде) не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения"
В Дюссельдорфі у четвер, 9 квітня, приземлилися перші літаки із сезонними працівниками з Румунії, яких Німеччина доставляє для проведення сільськогосподарських робіт у зв’язку з дефіцитом робочої сили. Через коронавірусну кризу та змінені правила в'їзду сільському господарству Німеччини для збору врожаю не вистачає близько 40 тисяч сезонних працівників з-за кордону. У найближчі тижні вони терміново потрібні для збору спаржі, полуниці та овочів. Щоб допомогти зі збором урожаю та іншими терміновими польовими роботами, по 40 тисяч людей можуть приїхати в квітні і травні. ------------------------------------------------------------------------- поїдуть значить наші заробітчани назад у Європу.
ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?
Власти обезьянничают с соседей
С каких соседей?
+ раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.
Согласен.
Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.
Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще.
Скажите спасибо. У с-в соседей можно только на 100 м от дома.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.