ruvex написав: flyman написав: varlo написав: У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/ У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

йдем впевнено до Північної Кореї і РФ.

Что нужно нести с собой, чтобы понравиться нацгвардейцам?

мабуть, те саме, щоб і звичайним поліціянтам

