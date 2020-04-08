Starikan написав: Это не протокол, а фикция. В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять. И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
Та - по-простому треба жувати кору хінного дерева ... Але і її немає теж - в принципі можна дома вирощувати як бонсай ...
По-простому нужно пить Schweppes Indian Tonic
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
edvardd написав:всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны... а лекарства - хлорохиновой группы
Это не протокол, а фикция. В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять. И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
ЭКГ мне не нужен,у меня с T-Q норм, протоколов полно, даже наших, и нахр мне анализ крови?
Понятно. Значит, протокола вы не читали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
OGO написав:Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски... Вирус пройдет через глаза. Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте. Против природы ни какие запреты не помогут... Естественный отбор никто не запретит. Болезней много...надо может болеть, и выживет сильнейший. Заперет на работу...))) Дышать))) Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))
Тут уже советовали - пойдите поработайте в больнице, где лежат с короной. Хотя бы санитаркой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.