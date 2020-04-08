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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 852853854855>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 159
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
31
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:04

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:12

  ruvex написав:
  flyman написав:
  varlo написав:У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/

йдем впевнено до Північної Кореї і РФ.

Что нужно нести с собой, чтобы понравиться нацгвардейцам?

мабуть, те саме, щоб і звичайним поліціянтам
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 кві, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:12

  Puente написав:
  Starikan написав: Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
Та - по-простому треба жувати кору хінного дерева ... Але і її немає теж - в принципі можна дома вирощувати як бонсай ...

По-простому нужно пить Schweppes Indian Tonic 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:18

  edvardd написав:
  Starikan написав:
  edvardd написав:всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими :shock: глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...
а лекарства - хлорохиновой группы
Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
ЭКГ мне не нужен,у меня с T-Q норм, протоколов полно, даже наших, и нахр мне анализ крови?

Понятно. Значит, протокола вы не читали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:25

Какое отношение обыски имеют к вирусу?
Вирусы в кармане прячут?
Эта шобла совсем выходит из берегов!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


Интересно, а какой смысл в обысках? "Аспирин есть? А если найду?"
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:49

Нехай обшукувати будуть виключно нацгвардійки, але вибирати сам буду!
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:49

  ЛАД написав:
  Civis написав:Власти обезьянничают с соседей

С каких соседей?


Пример: https://www.reuters.com/article/health- ... SR1N28205D

Лень дальше искать. Закрытие парков - это не наше ноу-хау точно. Подсмотрели, прилепили в меру своего разумения у нас.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:54

  OGO написав:Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски...
Вирус пройдет через глаза.
Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится
А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте.
Против природы ни какие запреты не помогут...
Естественный отбор никто не запретит.
Болезней много...надо может болеть, и выживет сильнейший.
Заперет на работу...))) Дышать)))
Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))

Тут уже советовали - пойдите поработайте в больнице, где лежат с короной. Хотя бы санитаркой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.
https://24tv.ua/uryad_mozhe_vvesti_komendantsku_godinu_u_zahidnih_oblastyah_perelik_ta_detali_n1313645?utm_source=mailchimp
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ

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