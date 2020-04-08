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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 853854855856>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 159
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
31
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02

Підказки для наших урядовців

Переклад на укр. з дайджесту МВФ “Політики реагування на COVID-19” (Policy-Responses-to-COVID-19).
https://ces.org.ua/how-countries-reacte ... k1lhTMuMRI
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:03

  varlo написав:Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.
https://24tv.ua/uryad_mozhe_vvesti_komendantsku_godinu_u_zahidnih_oblastyah_perelik_ta_detali_n1313645?utm_source=mailchimp


хз, мож и цинично, но не проще бы было просто с самого начала закрыть границы.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.


Печаль. Гульба даже по улицам может скоро закончиться.

Вариант один: валить в сёла, на дачи и т.д., если есть такая возможность (пока движение частного автотранспорта не запретили) - находиться на собственном приусадебном участке никто не запретит. Свою маму я неделю назад вывез за 25 км от областного центра (как только прошел слушок, что группу 60+ могут ограничить в мобильности). Было бы куда сбежать из города.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Препарат компании Ridgeback Biotherapeutics под названием EIDD-2801 показал отличные результаты по борьбе с COVID19 у животных. Он взаимодействует с ключевым механизмом, позволяющим вирусу SARS-CoV-2 размножаться в большом количестве и вызывать инфекции. Если успехи при тестировании на людях повторятся, то он может стать первой таблеткой против COVID-19. https://bit.ly/3c655jU
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:28

история ковид в Германии
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKCN21R1DB
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:44

  Starikan написав:
  athena1 написав: Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину.
Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані!

В Швеции еще в нулевых была масса эмигрантов из Курдистана и эксЮгославии.
Сейчас там и иракцы, и сомалийцы, и кого там только нет.
Как мне рассказывал приятель, давно живущий там и имеющий гражданство: несмотря на то, что Швеция не является бывшей колониальной империей, у них есть определенный комплекс долга "богатой страны перед бедными угнетенными народами". Кстати, его семейный врач - эмигрант из Ирана.
Около 24,9 % населения Швеции либо иммигрировали в страну, либо растут в семьях иммигрантов

Да. Они очень лояльны. вспомним "Интердевочку"
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - заявил Шмыгаль.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - добавил глава Кабмина.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ляшко не нашел в Николаеве нарушений:

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал санврач.

"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило" - сказал Ляшко.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:54

  19yuriy91 написав:
  varlo написав:Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.
https://24tv.ua/uryad_mozhe_vvesti_komendantsku_godinu_u_zahidnih_oblastyah_perelik_ta_detali_n1313645?utm_source=mailchimp


хз, мож и цинично, но не проще бы было просто с самого начала закрыть границы.

Саакашвили не пам'ятаєте? :P
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":

Зображення

Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?
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