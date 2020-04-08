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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02
Підказки для наших урядовців
Переклад на укр. з дайджесту МВФ “Політики реагування на COVID-19” (Policy-Responses-to-COVID-19).
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:03
хз, мож и цинично, но не проще бы было просто с самого начала закрыть границы.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Печаль. Гульба даже по улицам может скоро закончиться.
Вариант один: валить в сёла, на дачи и т.д., если есть такая возможность (пока движение частного автотранспорта не запретили) - находиться на собственном приусадебном участке никто не запретит. Свою маму я неделю назад вывез за 25 км от областного центра (как только прошел слушок, что группу 60+ могут ограничить в мобильности). Было бы куда сбежать из города.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Препарат компании Ridgeback Biotherapeutics под названием EIDD-2801 показал отличные результаты по борьбе с COVID19 у животных. Он взаимодействует с ключевым механизмом, позволяющим вирусу SARS-CoV-2 размножаться в большом количестве и вызывать инфекции. Если успехи при тестировании на людях повторятся, то он может стать первой таблеткой против COVID-19.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:28
история ковид в Германии
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:44
Да. Они очень лояльны. вспомним "Интердевочку"
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - заявил Шмыгаль.
"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - добавил глава Кабмина.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ляшко не нашел в Николаеве нарушений:
"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал санврач.
"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило" - сказал Ляшко.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:54
Саакашвили не пам'ятаєте?
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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