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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 853854855856

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 159
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
31
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:08

  varlo написав:У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/

"А ты не путай свою личную шерсть с государственной". :)
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:15

  ЛАД написав:
  varlo написав:У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/

"А ты не путай свою личную шерсть с государственной". :)
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.

https://protocol.ua/ru/lichniy_osmotr_i_ocmotr_veshchey/
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16

  Елена8 написав:Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4

1. Передача с Соловьевым.
2. Вам уже ответили - его положили в больницу 13 марта. Чуть ли не первый больной в России.
3. Какие установки на госпитализацию в РФ, не знаю. Думаю, и Вы тоже.

Пример из Житомира тоже не удачен - единственный больной на весь город. И город не самый маленький. Можно себе позволить госпитализировать. Условия у него вполне реальные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Civis написав:В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":

Зображення

Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?


Это есть широко известный на просторах бывшего СССР арбидол под другим названием.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:19

  ruvex написав:
  ЛАД написав:
  varlo написав:У РАДІ ПІДТРИМАЛИ ДОЗВІЛ НАЦГВАРДІЙЦЯМ ПРОВОДИТИ ОБШУК УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/

"А ты не путай свою личную шерсть с государственной". :)
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.

https://protocol.ua/ru/lichniy_osmotr_i_ocmotr_veshchey/

Спасибо.
Вы подтвердили, что личный осмотр не представляет ничего особенного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Черновицкой области за сутки 76 новых случаев, ого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:31

  Civis написав:В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":
Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?

у китайцев в протоколе лечения короны есть umifenovir(действующее вещество иммустата)
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