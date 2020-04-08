Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:08
"А ты не путай свою личную шерсть с государственной".
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:15
ЛАД написав:
"А ты не путай свою личную шерсть с государственной".
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.
https://protocol.ua/ru/lichniy_osmotr_i_ocmotr_veshchey/
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16
Елена8 написав:
Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни
https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4
1. Передача с Соловьевым.
2. Вам уже ответили - его положили в больницу 13 марта. Чуть ли не первый больной в России.
3. Какие установки на госпитализацию в РФ, не знаю. Думаю, и Вы тоже.
Пример из Житомира тоже не удачен - единственный больной на весь город. И город не самый маленький. Можно себе позволить госпитализировать. Условия у него вполне реальные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:17
Civis написав:
В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":
Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?
Это есть широко известный на просторах бывшего СССР арбидол под другим названием.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:19
Спасибо.
Вы подтвердили, что личный осмотр не представляет ничего особенного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:27
В Черновицкой области за сутки 76 новых случаев, ого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:31
Civis написав:
В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":
Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?
у китайцев в протоколе лечения короны есть umifenovir(действующее вещество иммустата)
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