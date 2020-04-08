Додано: Чет 09 кві, 2020 22:27

В Черновицкой области за сутки 76 новых случаев, ого.



И там начинается жесткий карантин.



В Черновицкой области вводится особый режим: теперь там не будет работать ни один магазин, в том числе и продуктовый. АЗС будут продавать топливо только медикам, ГСЧС и полиции.



Режим продлится, с субботы 11 апреля с 13:00 и до понедельника 13 апреля 6:00.



Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 кві, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.