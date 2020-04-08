Елена8 написав:Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4
1. Передача с Соловьевым. 2. Вам уже ответили - его положили в больницу 13 марта. Чуть ли не первый больной в России. 3. Какие установки на госпитализацию в РФ, не знаю. Думаю, и Вы тоже.
Пример из Житомира тоже не удачен - единственный больной на весь город. И город не самый маленький. Можно себе позволить госпитализировать. Условия у него вполне реальные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Елена8 написав:Вот типичный образец больного коронавирусом, которого ВНИМАНИЕ! положили в больницу-то есть он в достаточно тяжелом состоянии на фоне остальных обратившихся с такой проблемой так что его решили госпитализировать , но «умирающий» из последних сил информирует общественность о течении болезни https://m.youtube.com/watch?v=6wMDckl2tU4
и какой вывод делается из того, что этого молодого человека положили в больницу?
обращу внимание - что это было задолго до введения какого-либо карантина в россии (его положили 15 марта). и целью вероятно было изоляция зараженного - одного из первых в россии. у них была такая тогда политика сдерживания - приехавших изолировать если больны. у нас анализы не делались при легком недомогании, о котором говорил этот парень кроме того, на себя обращает внимание то, что "врачи - космонавты" - в полной защите. об этом украине остается только мечтать
На некоторых развлекательных росийских сайтах уже неделю как гуляют истории "как я проболел коронавирусом" "как меня лечили от коронавируса" и подобные. С четкой структурой, детальным фото отчетом и счасливым финалом. Когда знаешь что это и как это выглядит (типа "отца" который "потерял" в Зимней Вишне жену и дочь), то все становится на свои места. Ольгино не спит.
ЛАД написав:Спасибо. Вы подтвердили, что личный осмотр не представляет ничего особенного.
Только досмотр, а не осмотр. Осматривает врач на приеме, полиция проводит личный досмотр или досмотр вещей. И да Вы правы никакого отношения к обыску это не имеет. украинские журналисты как обычно плодят фейки