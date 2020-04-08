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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 855856857858>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 159
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
31
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:45

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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46

  ЛАД написав:
  ruvex написав:
  ЛАД написав:"А ты не путай свою личную шерсть с государственной". :)
Обыск и личный осмотр - разные вещи.
Им хотят дать те же права, что и у полиции.
Это, в общем, неправильно, но всё же это не обыск.

https://protocol.ua/ru/lichniy_osmotr_i_ocmotr_veshchey/

Спасибо.
Вы подтвердили, что личный осмотр не представляет ничего особенного.

Если учесть цитату из первой ссылки "а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей тощо.", не совсем так.
Существует три основных процедуры осуществления одного мероприятия (досмотра лица) в зависимости от процессуального порядка:
поверхностная проверка – визуальный досмотр лица/вещей лица, которое не подозревается в совершении административного/криминального правонарушения, однако существуют достаточно основания считать, что она имеет при себе вещь, обращение которой запрещено или ограничено или представляет угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц;
личный досмотр и досмотр вещей лица – применяется к лицу, относительно совершения административного правонарушения которыми являются фактические данные, в частности задержанной за его совершение(досмотр перед помещением в комнату для задержанных и доставленных (КЗД), что должен происходить в том же порядке);
личный обыск/обыск лица – применяется к лицу, задержанному через подозрение в совершении криминального правонарушения или лица, которое участвует в проведении обыска жилья или другого владения лица.
Эти процедуры не является альтернативным, то есть их нельзя применить на свое усмотрение, а четко регламентированы законодательством и должны применяться при условиях и на основаниях, что четко им определены. Только поверхностная проверка может предшествовать другим видам досмотра, но не наоборот.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46

  19yuriy91 написав:
  varlo написав:Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.
https://24tv.ua/uryad_mozhe_vvesti_komendantsku_godinu_u_zahidnih_oblastyah_perelik_ta_detali_n1313645?utm_source=mailchimp


хз, мож и цинично, но не проще бы было просто с самого начала закрыть границы.

+100500. А темноты вирус не боится.
Но им, похоже, нужно больше трэшака. Диверсанты у власти.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

у нас такого стану немає !!! це порушення конституції ст.64
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 кві, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:58

  yama написав:Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

у нас такого стану немає !!! це порушення конституції ст.64

Это уже комендантские дни.
голова Львівської ОДА Максим Козицький уточнив, що обмеження будуть діяти протягом вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

...конституция...ну да, ну да.

Вспомнился анекдот по случаю.

Сидят дед да бабка, едят кашу с молоком. Вдруг бабка как треснет деда по лбу.
— За что?
— Да вспомнила, как ты меня невинности лишил.
Едят дальше, вдруг дед размахивается и тоже бьет бабку по лбу.
— За что?
— Да вспомнил: а она у тебя была?!
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:03

  ЛАД написав:1. Передача с Соловьевым.
2. Вам уже ответили - его положили в больницу 13 марта. Чуть ли не первый больной в России.
3. Какие установки на госпитализацию в РФ, не знаю. Думаю, и Вы тоже.

Пример из Житомира тоже не удачен - единственный больной на весь город. И город не самый маленький. Можно себе позволить госпитализировать. Условия у него вполне реальные.

С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:27

  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:33

  ruvex написав:
  yama написав:Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

у нас такого стану немає !!! це порушення конституції ст.64

Это уже комендантские дни.
голова Львівської ОДА Максим Козицький уточнив, що обмеження будуть діяти протягом вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

...конституция...ну да, ну да.

Вспомнился анекдот по случаю.

Сидят дед да бабка, едят кашу с молоком. Вдруг бабка как треснет деда по лбу.
— За что?
— Да вспомнила, как ты меня невинности лишил.
Едят дальше, вдруг дед размахивается и тоже бьет бабку по лбу.
— За что?
— Да вспомнил: а она у тебя была?!
мне нравиться другой
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".

Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".

Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".

Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"

Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".

Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."

Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
но сначала попробовали черенок от швабри а теперь уже от лопаты
как думаете что будет дальше :| :? :( а я блин предупреждал
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 кві, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:42

  yama написав:как думаете что будет дальше :| :? :( а я блин предупреждал

Как говорил когда то 5-й президент Украины - "Карантин, так карантин!" :wink:
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ruvex
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