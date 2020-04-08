Додано: Чет 09 кві, 2020 23:33

ruvex написав: yama написав: Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.



у нас такого стану немає !!! це порушення конституції ст.64 Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни,це порушення конституції ст.64

Это уже комендантские дни.

голова Львівської ОДА Максим Козицький уточнив, що обмеження будуть діяти протягом вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

...конституция...ну да, ну да.



Вспомнился анекдот по случаю.



Сидят дед да бабка, едят кашу с молоком. Вдруг бабка как треснет деда по лбу.

— За что?

— Да вспомнила, как ты меня невинности лишил.

Едят дальше, вдруг дед размахивается и тоже бьет бабку по лбу.

— За что?

— Да вспомнил: а она у тебя была?! Это уже комендантские дни....конституция...ну да, ну да.Вспомнился анекдот по случаю.Сидят дед да бабка, едят кашу с молоком. Вдруг бабка как треснет деда по лбу.— За что?— Да вспомнила, как ты меня невинности лишил.Едят дальше, вдруг дед размахивается и тоже бьет бабку по лбу.— За что?— Да вспомнил: а она у тебя была?!

а я блин предупреждал

мне нравиться другой"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".Нет, говорим мы, никакой швабры.Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."как думаете что будет дальше