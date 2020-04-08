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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:45
В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46
Если учесть цитату из первой ссылки "а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей тощо.", не совсем так.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46
+100500. А темноты вирус не боится.
Но им, похоже, нужно больше трэшака. Диверсанты у власти.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.
у нас такого стану немає !!! це порушення конституції ст.64
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 кві, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:58
Это уже комендантские дни.
...конституция...ну да, ну да.
Вспомнился анекдот по случаю.
Сидят дед да бабка, едят кашу с молоком. Вдруг бабка как треснет деда по лбу.
— За что?
— Да вспомнила, как ты меня невинности лишил.
Едят дальше, вдруг дед размахивается и тоже бьет бабку по лбу.
— За что?
— Да вспомнил: а она у тебя была?!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:03
С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:27
Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:33
мне нравиться другой
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
но сначала попробовали черенок от швабри а теперь уже от лопаты
как думаете что будет дальше а я блин предупреждал
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 кві, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:42
Как говорил когда то 5-й президент Украины - "Карантин, так карантин!"
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