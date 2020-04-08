Елена8 написав:....... С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны
Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет. Хотя смерти уже есть. Свои взгляды на причины такого жёсткого карантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я. Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Немного о России и бодрых передачах Соловьёва. Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас. Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что? Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас. О больницах. Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах. Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов. Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.
Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.