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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 855856857858

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 159
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
31
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:44

  Елена8 написав:.......
С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны

Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет.
Хотя смерти уже есть.
Свои взгляды на причины такого жёсткого карантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я.
Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:47

  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:01

  Civis написав:В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":

Зображення

Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?

Підозрюю черговий потужний "прорив".
Механізм дії препарату (судячи з картинки): енергійно розкручує вірус проти годинникової стрілки, одночасно лоскочучи його; у віруса стається запаморочення, вірус втрачає свідомість, розтискає клешні, змивається фізіологічними рідинами назовні.
Недорого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:02

Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.
Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.
Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?
Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.
О больницах.
Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.
Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.
Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.

Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.
ЛАД
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