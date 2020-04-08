Елена8 написав:....... С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны
Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет. Хотя смерти уже есть. Свои взгляды на причины такого жёсткого карантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я. Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Немного о России и бодрых передачах Соловьёва. Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас. Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что? Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас. О больницах. Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах. Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов. Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.
Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.
ЛАД написав:Немного о России и бодрых передачах Соловьёва. Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас. Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что? Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас. О больницах. Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах. Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов. Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.
Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.
для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
OGO написав:Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски... Вирус пройдет через глаза.
просто в мозок, через зоровий нерв...
Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте. Против природы ни какие запреты не помогут... Естественный отбор никто не запретит. Болезней много...надо может болеть, и выживет сильнейший. Заперет на работу...))) Дышать))) Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))
Сказ не хотілося б здолати і стати суперменом (в рамках відбору)? Ну, або почати з антраксу для розминки... Щеплення всі зробили чи сподівалися на "відбір"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:Немного о России и бодрых передачах Соловьёва. Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас. Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что? Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас. О больницах. Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах. Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов. Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.
Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.
для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин
Я ещё чего заметила, люди поддерживающие карантин и считающие что месяц можно и покарантинить спокойно выходят в масках и за хлебом, и погулять в парке. Остальные дома сидят, законы/положенич читают и протестуют, активно на форуме и явно с дивана. Короче, карантин соблюдают и себя берегут даже больше, чем верующие что вирус таки есть... )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 10 кві, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.
Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.
Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell