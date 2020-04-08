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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 856857858859>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:44

  Елена8 написав:.......
С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны

Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет.
Хотя смерти уже есть.
Свои взгляды на причины такого жёсткого карантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я.
Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:47

  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:01

  Civis написав:В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":

Зображення

Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?

Підозрюю черговий потужний "прорив".
Механізм дії препарату (судячи з картинки): енергійно розкручує вірус проти годинникової стрілки, одночасно лоскочучи його; у віруса стається запаморочення, вірус втрачає свідомість, розтискає клешні, змивається фізіологічними рідинами назовні.
Недорого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:02

Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.
Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.
Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?
Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.
О больницах.
Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.
Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.
Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.

Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:11

  ЛАД написав:Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.
Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.
Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?
Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.
О больницах.
Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.
Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.
Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.

Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.


для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:13

  OGO написав:Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски...
Вирус пройдет через глаза.
просто в мозок, через зоровий нерв...
Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится
А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте.
Против природы ни какие запреты не помогут...
Естественный отбор никто не запретит.
Болезней много...надо может болеть, :?: и выживет сильнейший.
Заперет на работу...))) Дышать)))
Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))

Сказ не хотілося б здолати і стати суперменом (в рамках відбору)? Ну, або почати з антраксу для розминки... :?
Щеплення всі зробили чи сподівалися на "відбір"? 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:24

  adeges написав:
  ЛАД написав:Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.
Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.
Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?
Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.
О больницах.
Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.
Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.
Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.

Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.


для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин

Я ещё чего заметила, люди поддерживающие карантин и считающие что месяц можно и покарантинить спокойно выходят в масках и за хлебом, и погулять в парке. Остальные дома сидят, законы/положенич читают и протестуют, активно на форуме и явно с дивана. Короче, карантин соблюдают и себя берегут даже больше, чем верующие что вирус таки есть... )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 10 кві, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:24

  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Можно в двух словах, о чем речь?
Или подскажите конкретнее, что смотреть. Там как-то слишком много.

Очень интересно - Пять мифов о коронавирусе в Италии. О стиле жизни, пенсионерах и смертности - https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-italii-pochemu-nekotorye-regiony-postradali-bolshe-poslednie-novosti-50080875.html.
К сожалению, мифы разоблачаются, а ответа на вопрос о причинах итальянской ситуации так и нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:31

  andriykulyk76 написав:
  stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.

Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:35

  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

По данным https://countrymeters.info/ru в Италии старше 65 20,3% населения. В Украине 15,5%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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