Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 856857858859> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 27 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 32 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 8 Найманий працівник, втратив роботу 4% 7 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 29 Всього голосів : 160 Додано: Чет 09 кві, 2020 23:44 Елена8 написав: .......

С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны .......С нетерпением жду от вас удачные примеры. Пока, что на виду только вот такие как мои- неудачные, плюс всякие фейки наподобие списков больных с адресами, которые на самом деле выдуманны

Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет.

Хотя смерти уже есть.

Свои взгляды на причины такого жёсткого карантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я.

Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".



Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться. Примеров пока привести не могу. И буду рад, если их и не будет.Хотя смерти уже есть.Свои взгляды на причиныкарантина уже излагал несколько дней назад достаточно подробно. Поищите. Если не найдете, напишите найду я.Хотя у нас как обычно "жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения".Сейчас рассматриваю как главную опасность - если отделаемся лёгким испугом, то в следующий раз в случае реально грозного вируса можем не поверить, наплевать и нарваться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4401 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 23:47 Елена8 написав: unicdima написав: итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

https://www.istat.it/it/archivio/240401 итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?

покажи личико Гюльчатай ) кто додумался лайкануть этот бред?покажи личико Гюльчатай ) unicdima

Повідомлень: 270 З нами з: 10.06.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:01 Civis написав: В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":







Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ? В новостях пишут о героической поставке Дарницей в аптеки "Иммустата":Кто знает, это очередной фуфломицин или что-то полезное при гриппах-ОРВИ?

Підозрюю черговий потужний "прорив".

Механізм дії препарату (судячи з картинки): енергійно розкручує вірус проти годинникової стрілки, одночасно лоскочучи його; у віруса стається запаморочення, вірус втрачає свідомість, розтискає клешні, змивається фізіологічними рідинами назовні.

Недорого. Підозрюю черговий потужний "прорив".Механізм дії препарату (судячи з картинки): енергійно розкручує вірус проти годинникової стрілки, одночасно лоскочучи його; у віруса стається запаморочення, вірус втрачає свідомість, розтискає клешні, змивається фізіологічними рідинами назовні.Недорого. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1112 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:02 Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.

Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.

Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?

Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.

О больницах.

Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.

Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.

Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.



Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто. ЛАД 2 Повідомлень: 16020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4401 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:11 ЛАД написав: Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.

Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.

Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?

Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.

О больницах.

Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.

Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.

Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.



Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто. Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.О больницах.Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.



для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2854 З нами з: 14.03.06 Подякував: 169 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:13 OGO написав: Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски...

Вирус пройдет через глаза. Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски...Вирус пройдет через глаза. просто в мозок, через зоровий нерв...



А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте.

Против природы ни какие запреты не помогут...

Естественный отбор никто не запретит.

Болезней много... надо может болеть , и выживет сильнейший.

Заперет на работу...))) Дышать)))

Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить))) Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразитсяА чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте.Против природы ни какие запреты не помогут...Естественный отбор никто не запретит.Болезней много...и выживет сильнейший.Заперет на работу...))) Дышать)))Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))

Сказ не хотілося б здолати і стати суперменом (в рамках відбору)? Ну, або почати з антраксу для розминки...

Щеплення всі зробили чи сподівалися на "відбір"? просто в мозок, через зоровий нерв...Сказ не хотілося б здолати і стати суперменом (в рамках відбору)? Ну, або почати з антраксу для розминки...Щеплення всі зробили чи сподівалися на "відбір"? “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1112 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:24 adeges написав: ЛАД написав: Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.

Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.

Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?

Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.

О больницах.

Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.

Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.

Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.



Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто. Немного о России и бодрых передачах Соловьёва.Меня сегодня упрекнули в преувеличении, когда я написал, что карантин там жёстче, чем у нас.Тем не менее это так. Да, метро работает, ну и что?Очень многие закрыты, как и у нас. Кто может на удалёнке. Но удаляться от дома - не более, чем на 100 м. Больше - только со справкой, что ты работаешь. И за этим таки следят. Кто может, поуезжали на дачи. Школы, детсады закрыты примерно с того же времени, что и у нас.О больницах.Некоторые больницы перепрофилируют и готовят к приему коронных. Тех, кто там лежит, либо выписывают, либо переводят в другие больницы. Костюмы дали, но врачи пока что не умеют их толком одевать, а главное снимать. С масками такие же проблемы, как были у нас. Нехватка (вплоть до отсутствия) даже в больницах.Больных пока нет, но много было с атипичной пневмонией ещё задолго до всех этих карантинов.Медработники нельзя сказать, что напуганы, но довольно сильно опасаются.Говорил сегодня с Миннеаполисом. Тоже сидят дома. На улицах пусто.



для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин для контраста - сегодня на улицах были то, что местами можно было назвать пробками. в эпицентре была толпа, правда кроме двух му*** - все в масках. вообщем тот еще у нас карантин

Я ещё чего заметила, люди поддерживающие карантин и считающие что месяц можно и покарантинить спокойно выходят в масках и за хлебом, и погулять в парке. Остальные дома сидят, законы/положенич читают и протестуют, активно на форуме и явно с дивана. Короче, карантин соблюдают и себя берегут даже больше, чем верующие что вирус таки есть... ))) Я ещё чего заметила, люди поддерживающие карантин и считающие что месяц можно и покарантинить спокойно выходят в масках и за хлебом, и погулять в парке. Остальные дома сидят, законы/положенич читают и протестуют, активно на форуме и явно с дивана. Короче, карантин соблюдают и себя берегут даже больше, чем верующие что вирус таки есть... ))) Востаннє редагувалось stm в П'ят 10 кві, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2217 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:24 unicdima написав: итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

https://www.istat.it/it/archivio/240401 итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

Можно в двух словах, о чем речь?

Или подскажите конкретнее, что смотреть. Там как-то слишком много.



Очень интересно - Пять мифов о коронавирусе в Италии. О стиле жизни, пенсионерах и смертности - https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-italii-pochemu-nekotorye-regiony-postradali-bolshe-poslednie-novosti-50080875.html .

К сожалению, мифы разоблачаются, а ответа на вопрос о причинах итальянской ситуации так и нет. Можно в двух словах, о чем речь?Или подскажите конкретнее, что смотреть. Там как-то слишком много.Очень интересно -К сожалению, мифы разоблачаются, а ответа на вопрос о причинах итальянской ситуации так и нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4401 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:31 andriykulyk76 написав: stargazer написав: І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи. І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.

Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу. Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо... Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо... “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1112 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:35 Елена8 написав: unicdima написав: итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

https://www.istat.it/it/archivio/240401 итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

По данным https://countrymeters.info/ru в Италии старше 65 20,3% населения. В Украине 15,5%. По даннымв Италии старше 65 20,3% населения. В Украине 15,5%. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4401 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 856857858859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Civis і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 689 , 690 , 691

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6906 1540227

ЛОБ Чет 09 кві, 2020 11:39