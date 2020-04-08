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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:43
unicdima написав: Елена8 написав:
Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна
кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )
Можете посмотреть сами.
Щелкаете мышкой на автора интересующего поста (в данном случае, на Елена8) - открывается профиль - там внизу благодарности - опять щелкаете мышкой и смотрите, кто благодарил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54
IMPRINTER написав:
В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?
Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:37
Европейские новости говорят, что Борю Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату - вроде полегчало ему.
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