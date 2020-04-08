Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:41

lapay написав: Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить. Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.

Може звичайно. Але це лише означає що імунна система працює некоректно. Є ж статистика - з Ковід19 мруть старі і хворих у яких імунітет і так виснажений. Іспанка - не показник вона розвинулась на фоні антисанітарії, недоїдання, та ін специфічних умови відсутніх зараз.«Как учит нас современная наука, существует три типа иммунитета», —рассказывает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.Первый — именно неспецифический фагоцитоз, который открыл Илья Мечников. Он называется так потому, что не зависит от структуры белков и других макромолекул, содержащихся на поверхности или внутри агента, проникающего в организм человека. Второй — это антитела, специфически связывающиеся с белками и другими макромолекулами конкретного патогена и уничтожающие их. И, наконец, третий — цитотоксические лимфоциты, имеющие на своей поверхности антитела и уничтожающие другие клетки, в которых сидят чужеродные нам вирусы, иногда бактерии.Впрочем, второй и третий типы не появляются мгновенно — это происходит через несколько дней после того, как агрессивный патоген, минуя первую «стену» защиты, совершает вторжение в организм. Так что в том, что от коронавируса SARS-COV-2 умирают именно старики и те, у кого есть проблемы со здоровьем, виновата их ослабленная иммунная система, которая не может эффективно противостоять первой волне вторжения патогена, что приводит к осложнениям.