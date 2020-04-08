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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 857858859860861 ... 889>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
33
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:43

  unicdima написав:
  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )

Можете посмотреть сами.
Щелкаете мышкой на автора интересующего поста (в данном случае, на Елена8) - открывается профиль - там внизу благодарности - опять щелкаете мышкой и смотрите, кто благодарил.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54

  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Европейские новости говорят, что Борю Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату - вроде полегчало ему.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:38

  Civis написав:
  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.


а говорят имбирь, лимон ... фиг там ... помидоры и арбузы !
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 04:46

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:17

Как известно, великий Шопен болел туберкулезом. Он много переживал по этому поводу, надеялся и верил. И посвятил своим переживаниям и надеждам в борьбе с этим вирусом свой этюд фа минор №9. Послушайте, как его музыка созвучна вашим сегодняшним переживаниям и надеждам. К проникшемуся этой мелодией и наполненному этими антивирусными нотами Шопена коронавирус точно не прицепится. Ибо она есть защитой из космоса от всех вирусов. Устройте прослушивание с родными, дома, в спокойной обстановке, у камина, можно по 100 грамм для дезинфекции, тоже верьте и надейтесь, как великий Шопен. Всем здоровья. :!: :!: :!:



ЗЫ Этот этюд так и называют - антивирусный.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.

Може звичайно. Але це лише означає що імунна система працює некоректно. Є ж статистика - з Ковід19 мруть старі і хворих у яких імунітет і так виснажений. Іспанка - не показник вона розвинулась на фоні антисанітарії, недоїдання, та ін специфічних умови відсутніх зараз.

«Как учит нас современная наука, существует три типа иммунитета», —рассказывает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.

Первый — именно неспецифический фагоцитоз, который открыл Илья Мечников. Он называется так потому, что не зависит от структуры белков и других макромолекул, содержащихся на поверхности или внутри агента, проникающего в организм человека. Второй — это антитела, специфически связывающиеся с белками и другими макромолекулами конкретного патогена и уничтожающие их. И, наконец, третий — цитотоксические лимфоциты, имеющие на своей поверхности антитела и уничтожающие другие клетки, в которых сидят чужеродные нам вирусы, иногда бактерии.

Впрочем, второй и третий типы не появляются мгновенно — это происходит через несколько дней после того, как агрессивный патоген, минуя первую «стену» защиты, совершает вторжение в организм. Так что в том, что от коронавируса SARS-COV-2 умирают именно старики и те, у кого есть проблемы со здоровьем, виновата их ослабленная иммунная система, которая не может эффективно противостоять первой волне вторжения патогена, что приводит к осложнениям.

https://lenta.ru/articles/2020/04/07/immuno/
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в П'ят 10 кві, 2020 06:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:
  andriykulyk76 написав:
  stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.

Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...

А по суті знавець назв хвороб що може написати?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:32

Чудо-ліки????

Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу???
Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод???
Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар.
Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?

Звісно, ні!!!

https://petrimazepa.com/doktor_zelenko_ ... _do_trampa
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:07

  Frant написав:Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу???
Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод???
Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар.
Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?

Звісно, ні!!!

https://petrimazepa.com/doktor_zelenko_ ... _do_trampa

ну хоть до конца дочитайте:
По словам врача, он работает над тем, чтобы сохранить жизнь своим зараженным пациентам. Зеленко сказал, что его команда наблюдала около 900 пациентов с возможными симптомами коронавируса, излечив около 350 пациентов с помощью его метода. Доктор докладывает: в четверг никто не умер, хотя шестеро человек были госпитализированы. Двое из них находились на аппарате ИВЛ.
Также Зеленко беспокоится о своем здоровье: одно легкое было удалено во время лечения рака, а химиотерапия ослабила его иммунную систему. Так врач оказался в категории повышенного риска в случае заражения коронавирусом.
«У меня восемь детей, и я все еще хочу жить», – признается доктор. – «Так что я лично заинтересован в поиске решения».
Врач сказал, что осознает необходимость клинических испытаний. В то же время, он добавляет, что игнорирование обнадеживающей возможности также рискованно.
«Я убежденный сторонник клинических испытаний», – утверждает Зеленко. – «Но они требуют времени, а это единственное, чего у нас нет. Вирус уже здесь, это Третья мировая война. Но далеко не все это поняли».

для него это препарат последней надежды...
читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...
edvardd
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