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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 856857858859

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:43

  unicdima написав:
  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )

Можете посмотреть сами.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54

  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Европейские новости говорят, что Борю Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату - вроде полегчало ему.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:38

  Civis написав:
  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.


а говорят имбирь, лимон ... фиг там ... помидоры и арбузы !
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Libo
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