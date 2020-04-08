Как известно, великий Шопен болел туберкулезом. Он много переживал по этому поводу, надеялся и верил. И посвятил своим переживаниям и надеждам в борьбе с этим вирусом свой этюд фа минор №9. Послушайте, как его музыка созвучна вашим сегодняшним переживаниям и надеждам. К проникшемуся этой мелодией и наполненному этими антивирусными нотами Шопена коронавирус точно не прицепится. Ибо она есть защитой из космоса от всех вирусов. Устройте прослушивание с родными, дома, в спокойной обстановке, у камина, можно по 100 грамм для дезинфекции, тоже верьте и надейтесь, как великий Шопен. Всем здоровья.
lapay написав:Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.
Може звичайно. Але це лише означає що імунна система працює некоректно. Є ж статистика - з Ковід19 мруть старі і хворих у яких імунітет і так виснажений. Іспанка - не показник вона розвинулась на фоні антисанітарії, недоїдання, та ін специфічних умови відсутніх зараз.
«Как учит нас современная наука, существует три типа иммунитета», —рассказывает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.
Первый — именно неспецифический фагоцитоз, который открыл Илья Мечников. Он называется так потому, что не зависит от структуры белков и других макромолекул, содержащихся на поверхности или внутри агента, проникающего в организм человека. Второй — это антитела, специфически связывающиеся с белками и другими макромолекулами конкретного патогена и уничтожающие их. И, наконец, третий — цитотоксические лимфоциты, имеющие на своей поверхности антитела и уничтожающие другие клетки, в которых сидят чужеродные нам вирусы, иногда бактерии.
Впрочем, второй и третий типы не появляются мгновенно — это происходит через несколько дней после того, как агрессивный патоген, минуя первую «стену» защиты, совершает вторжение в организм. Так что в том, что от коронавируса SARS-COV-2 умирают именно старики и те, у кого есть проблемы со здоровьем, виновата их ослабленная иммунная система, которая не может эффективно противостоять первой волне вторжения патогена, что приводит к осложнениям.
stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.
Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.
Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...
А по суті знавець назв хвороб що може написати?
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Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу??? Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод??? Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар. Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?
IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?
Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.
Укро-бидло-еліту терміново звезти в Миколаївську область! В глухе село, і і оточити потрійним кільцем поліції і солдатів. Лікувати уро*дів лише тими ліками і обладнанням, що є на території Миколаївської області! Не випускати до закінчення епідемії та війни з Росією!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців