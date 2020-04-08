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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 856857858859

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:43

  unicdima написав:
  Елена8 написав:
  unicdima написав:итальянская статистика, есть сравнение с прошлым годом (вроде тут не видел)
https://www.istat.it/it/archivio/240401

Мы не в Италии, где каждый второй житель 80+, так что ваша статистика не уместна

кто додумался лайкануть этот бред?
покажи личико Гюльчатай )

Можете посмотреть сами.
Щелкаете мышкой на автора интересующего поста (в данном случае, на Елена8) - открывается профиль - там внизу благодарности - опять щелкаете мышкой и смотрите, кто благодарил.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54

  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Европейские новости говорят, что Борю Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату - вроде полегчало ему.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:38

  Civis написав:
  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.


а говорят имбирь, лимон ... фиг там ... помидоры и арбузы !
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 04:46

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:17

Как известно, великий Шопен болел туберкулезом. Он много переживал по этому поводу, надеялся и верил. И посвятил своим переживаниям и надеждам в борьбе с этим вирусом свой этюд фа минор №9. Послушайте, как его музыка созвучна вашим сегодняшним переживаниям и надеждам. К проникшемуся этой мелодией и наполненному этими антивирусными нотами Шопена коронавирус точно не прицепится. Ибо она есть защитой из космоса от всех вирусов. Устройте прослушивание с родными, дома, в спокойной обстановке, у камина, можно по 100 грамм для дезинфекции, тоже верьте и надейтесь, как великий Шопен. Всем здоровья. :!: :!: :!:



ЗЫ Этот этюд так и называют - антивирусный.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.

Може звичайно. Але це лише означає що імунна система працює некоректно. Є ж статистика - з Ковід19 мруть старі і хворих у яких імунітет і так виснажений. Іспанка - не показник вона розвинулась на фоні антисанітарії, недоїдання, та ін специфічних умови відсутніх зараз.

«Как учит нас современная наука, существует три типа иммунитета», —рассказывает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.

Первый — именно неспецифический фагоцитоз, который открыл Илья Мечников. Он называется так потому, что не зависит от структуры белков и других макромолекул, содержащихся на поверхности или внутри агента, проникающего в организм человека. Второй — это антитела, специфически связывающиеся с белками и другими макромолекулами конкретного патогена и уничтожающие их. И, наконец, третий — цитотоксические лимфоциты, имеющие на своей поверхности антитела и уничтожающие другие клетки, в которых сидят чужеродные нам вирусы, иногда бактерии.

Впрочем, второй и третий типы не появляются мгновенно — это происходит через несколько дней после того, как агрессивный патоген, минуя первую «стену» защиты, совершает вторжение в организм. Так что в том, что от коронавируса SARS-COV-2 умирают именно старики и те, у кого есть проблемы со здоровьем, виновата их ослабленная иммунная система, которая не может эффективно противостоять первой волне вторжения патогена, что приводит к осложнениям.

https://lenta.ru/articles/2020/04/07/immuno/
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в П'ят 10 кві, 2020 06:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:
  andriykulyk76 написав:
  stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.

Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...

А по суті знавець назв хвороб що може написати?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:32

Чудо-ліки????

Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу???
Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод???
Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар.
Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?

Звісно, ні!!!

https://petrimazepa.com/doktor_zelenko_ ... _do_trampa
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:37

  Civis написав:
  IMPRINTER написав:В Николаевскую область еще не приехали мировые светила изучать феномен?


Ляшко крамолы не нашел. Будет заповедник.

Укро-бидло-еліту терміново звезти в Миколаївську область! В глухе село, і і оточити потрійним кільцем поліції і солдатів. Лікувати уро*дів лише тими ліками і обладнанням, що є на території Миколаївської області!
Не випускати до закінчення епідемії та війни з Росією!
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