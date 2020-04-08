Frant написав:Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу??? Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод??? Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар. Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?
ну хоть до конца дочитайте: По словам врача, он работает над тем, чтобы сохранить жизнь своим зараженным пациентам. Зеленко сказал, что его команда наблюдала около 900 пациентов с возможными симптомами коронавируса, излечив около 350 пациентов с помощью его метода. Доктор докладывает: в четверг никто не умер, хотя шестеро человек были госпитализированы. Двое из них находились на аппарате ИВЛ. Также Зеленко беспокоится о своем здоровье: одно легкое было удалено во время лечения рака, а химиотерапия ослабила его иммунную систему. Так врач оказался в категории повышенного риска в случае заражения коронавирусом. «У меня восемь детей, и я все еще хочу жить», – признается доктор. – «Так что я лично заинтересован в поиске решения». Врач сказал, что осознает необходимость клинических испытаний. В то же время, он добавляет, что игнорирование обнадеживающей возможности также рискованно. «Я убежденный сторонник клинических испытаний», – утверждает Зеленко. – «Но они требуют времени, а это единственное, чего у нас нет. Вирус уже здесь, это Третья мировая война. Но далеко не все это поняли».
для него это препарат последней надежды... читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...
Frant написав:Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу??? Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод??? Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар. Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?
ну хоть до конца дочитайте: По словам врача, он работает над тем, чтобы сохранить жизнь своим зараженным пациентам. Зеленко сказал, что его команда наблюдала около 900 пациентов с возможными симптомами коронавируса, излечив около 350 пациентов с помощью его метода. Доктор докладывает: в четверг никто не умер, хотя шестеро человек были госпитализированы. Двое из них находились на аппарате ИВЛ. Также Зеленко беспокоится о своем здоровье: одно легкое было удалено во время лечения рака, а химиотерапия ослабила его иммунную систему. Так врач оказался в категории повышенного риска в случае заражения коронавирусом. «У меня восемь детей, и я все еще хочу жить», – признается доктор. – «Так что я лично заинтересован в поиске решения». Врач сказал, что осознает необходимость клинических испытаний. В то же время, он добавляет, что игнорирование обнадеживающей возможности также рискованно. «Я убежденный сторонник клинических испытаний», – утверждает Зеленко. – «Но они требуют времени, а это единственное, чего у нас нет. Вирус уже здесь, это Третья мировая война. Но далеко не все это поняли».
для него это препарат последней надежды... читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...
Ой! Ха ха ха!
Оце так клінічні випробовування))) Блог іспанського лікаря((((
Зразу видно експерта з фармацевтики і медицини!
Почитайте підручники, як все це робиться! Що таке клінічні випробування, подвійний сліпий експеримент і т.п.
Інакше скоро будемо лікувати короновірус клізмою і пластирем, як за часів бравого вояка Швейка!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса
В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Это означает, что в Швеции второй день подряд серьёзно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.
Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.
Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.