Frant написав:Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу??? Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод??? Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар. Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?
ну хоть до конца дочитайте: По словам врача, он работает над тем, чтобы сохранить жизнь своим зараженным пациентам. Зеленко сказал, что его команда наблюдала около 900 пациентов с возможными симптомами коронавируса, излечив около 350 пациентов с помощью его метода. Доктор докладывает: в четверг никто не умер, хотя шестеро человек были госпитализированы. Двое из них находились на аппарате ИВЛ. Также Зеленко беспокоится о своем здоровье: одно легкое было удалено во время лечения рака, а химиотерапия ослабила его иммунную систему. Так врач оказался в категории повышенного риска в случае заражения коронавирусом. «У меня восемь детей, и я все еще хочу жить», – признается доктор. – «Так что я лично заинтересован в поиске решения». Врач сказал, что осознает необходимость клинических испытаний. В то же время, он добавляет, что игнорирование обнадеживающей возможности также рискованно. «Я убежденный сторонник клинических испытаний», – утверждает Зеленко. – «Но они требуют времени, а это единственное, чего у нас нет. Вирус уже здесь, это Третья мировая война. Но далеко не все это поняли».
для него это препарат последней надежды... читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...
Frant написав:Ліки від малярії - ефективні проти короновірусу??? Звідки взялась ця теза, який "мудрець" запропонував цей метод??? Виявляється, нью-йоркський єврей Зеленко, сільській сімейний лікар. Чи були проведені наукові дослідження щодо перевірки ефективності цього методу?
ну хоть до конца дочитайте: По словам врача, он работает над тем, чтобы сохранить жизнь своим зараженным пациентам. Зеленко сказал, что его команда наблюдала около 900 пациентов с возможными симптомами коронавируса, излечив около 350 пациентов с помощью его метода. Доктор докладывает: в четверг никто не умер, хотя шестеро человек были госпитализированы. Двое из них находились на аппарате ИВЛ. Также Зеленко беспокоится о своем здоровье: одно легкое было удалено во время лечения рака, а химиотерапия ослабила его иммунную систему. Так врач оказался в категории повышенного риска в случае заражения коронавирусом. «У меня восемь детей, и я все еще хочу жить», – признается доктор. – «Так что я лично заинтересован в поиске решения». Врач сказал, что осознает необходимость клинических испытаний. В то же время, он добавляет, что игнорирование обнадеживающей возможности также рискованно. «Я убежденный сторонник клинических испытаний», – утверждает Зеленко. – «Но они требуют времени, а это единственное, чего у нас нет. Вирус уже здесь, это Третья мировая война. Но далеко не все это поняли».
для него это препарат последней надежды... читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...
Ой! Ха ха ха!
Оце так клінічні випробовування))) Блог іспанського лікаря((((
Зразу видно експерта з фармацевтики і медицини!
Почитайте підручники, як все це робиться! Що таке доклінічні та клінічні випробування, подвійний сліпий експеримент, плацебо і т.п.
Інакше скоро будемо лікувати короновірус клізмою і пластирем, як за часів бравого вояка Швейка!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 09:21, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса
В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Это означает, что в Швеции второй день подряд серьёзно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.
Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.
Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.
19yuriy91 написав:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти з
Треба пояснити баобабам: ліків від короновіруса немає!
Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!
Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.
Кому це все не подобається, той нехай їсть пачками протималярийний препарат гідроксихлорін, пише заповіт і замовляє собі місце на кладовище.
Ще. В Україні бидло-еліта десятиріччями фінансувала науку, армію і медицину за остаточним принципом. Що маємо? "проблема України ще і в тому, що знищуючи медицину, в нас знищили і медичну науку.
Відповідно, сьогодні у нас немає можливостей мати власну інформацію від своїх фахівців, тому ми просто мавпуємо те, що роблять в інших країнах.
Також треба враховувати обставини, які наявні в Україні — найбільш обтяжуючою обставиною в нас є медична криза і руйнація медичної галузі, зокрема, профілактичного напрямку. У нас вкрай мізерна кількість лікарів-епідеміологів — приблизно 1 епідеміолог на 150 000 населення, при тому що у Китаї, для роботи в осередках епідемії, формувалися бригади з розрахунку 1 епідеміолог на 1500 осіб."
В Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 119 випадків; Волинська область — 41 випадок; Дніпропетровська область — 52 випадки; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 41 випадок; Закарпатська область — 56 випадків; Запорізька область — 54 випадки; Івано-Франківська область — 254 випадки; Кіровоградська область — 82 випадки; м. Київ — 348 випадків; Київська область — 140 випадків; Львівська область — 82 випадки; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 0 випадків; Одеська область — 46 випадків; Полтавська область — 20 випадків; Рівненська область — 85 випадків; Сумська область — 63 випадки; Тернопільська область — 196 випадків; Харківська область — 6 випадків; Херсонська область — 27 випадків; Хмельницька область — 16 випадків; Чернівецька область — 366 випадків; Черкаська область — 86 випадків; Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Сенатор-республиканец Тодд Янг в письме директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу призвал его ответить на вопросы о том, как эта организация решала связанные с пандемией коронавируса вопросы, написала в четверг газета Politico. "Систематическое нежелание китайского руководства, подтвержденное нашими разведслужбами, сообщить точное количество случаев (заражения - ИФ) причиняет ущерб нашим знаниям о COVID-19", - написал сенатор-республиканец из Индианы.
"Вместо того, чтобы публично и решительно бороться с этим, ВОЗ помогала (КНР скрывать данные - ИФ)", - считает он.
В связи с этим Янг призвал главу ВОЗ выступить перед подкомитетом по международному сотрудничеству Сената и объяснить, как в ВОЗ решают вопросы, связанные с коронавирусом. Он считает, что директор ВОЗ должен согласиться ответить на вопросы, поскольку США являются страной, которая делает самые большие взносы в бюджет организации.
19yuriy91 написав:В связи с этим Янг призвал главу ВОЗ выступить перед подкомитетом по международному сотрудничеству Сената и объяснить, как в ВОЗ решают вопросы, связанные с коронавирусом.
Осмелюсь добавить, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в молодости был министром здравоохранения в Эфиопии.. Как утверждает википедия построил там успешную медицину, что и не удивительно, ведь в Эфиопии на сегодня 56 заболеваний. Тут я соглашусь с американцами.. И не сочтите расистом, но пока в таких ключевых организациях будут править "управленцы" из стран третьего мира, цивилизованный мир будет бороться с вызовами примерно как и Эфиопия..
19yuriy91 написав:Сенатор-республиканец Тодд Янг в письме директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу призвал его ответить на вопросы о том, как эта организация решала связанные с пандемией коронавируса вопросы, написала в четверг газета Politico. "Систематическое нежелание китайского руководства, подтвержденное нашими разведслужбами, сообщить точное количество случаев (заражения - ИФ) причиняет ущерб нашим знаниям о COVID-19", - написал сенатор-республиканец из Индианы.
"Вместо того, чтобы публично и решительно бороться с этим, ВОЗ помогала (КНР скрывать данные - ИФ)", - считает он.
В связи с этим Янг призвал главу ВОЗ выступить перед подкомитетом по международному сотрудничеству Сената и объяснить, как в ВОЗ решают вопросы, связанные с коронавирусом. Он считает, что директор ВОЗ должен согласиться ответить на вопросы, поскольку США являются страной, которая делает самые большие взносы в бюджет организации.