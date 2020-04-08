Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса . выбьют деньги - будут петь песни про карантин не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен
Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ... А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...
19yuriy91 написав:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса
В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Цифри по Швеції й надалі зростатимуть стрімкими темпами. Пікові значення можуть бути просто приголомшливими. Але на відміну від інших країн що поховалися по квартирах шведи перехворіють і забудуть, карантинщикам же доведеться сидіти за товстими карантинними мурами розраховуючи на чудодійну вакцину (в майбутньому, можливо), а потім ще й розгрібати економічні, соціальні й демографічні завали. Яка стратегія буде більш успішною покаже майбутнє.
19yuriy91 написав:Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.
А якої реакції від інших країн можна було очікувати?
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в П'ят 10 кві, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Frant написав:Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!
Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.
Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?
Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...
19yuriy91 написав:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса
В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Цифри по Швеції й надалі зростатимуть стрімкими темпами. Пікові значення можуть бути просто приголомшливими. Але на відміну від інших країн що поховалися по квартирах шведи перехворіють і забудуть, карантинщикам же доведеться сидіти за товстими карантинними мурами розраховуючи на чудодійну вакцину (в майбутньому, можливо), а потім ще й розгрібати економічні, соціальні й демографічні завали. Яка стратегія буде більш успішною покаже майбутнє.
в это контексте любопытна "судьба" китая в ухани они то загасили очаг, но вирус то никуда не делся, "общественного" иммунитета нет. на вакцину надеются, или на какие другие препараты?