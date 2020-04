Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:47

andriykulyk76 написав: Frant написав: Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!



Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.



Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати? Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?

почалися бунти і погроми почалися бунти і погроми

