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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 858859860861

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:35

  moldashavanin написав:
  19yuriy91 написав:Кабмин планирует продлить карантин до мая, но в то же время ожидается постепенное ослабление ограничительных мер.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время прямой трансляции ютуб-канала FranchTV.

"Официально - до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", - указал Федоров.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... dorov.html


Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса .
выбьют деньги - будут петь песни про карантин
не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен


Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ...
А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.


Цифри по Швеції й надалі зростатимуть стрімкими темпами. Пікові значення можуть бути просто приголомшливими. Але на відміну від інших країн що поховалися по квартирах шведи перехворіють і забудуть, карантинщикам же доведеться сидіти за товстими карантинними мурами розраховуючи на чудодійну вакцину (в майбутньому, можливо), а потім ще й розгрібати економічні, соціальні й демографічні завали. Яка стратегія буде більш успішною покаже майбутнє.

  19yuriy91 написав:Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

А якої реакції від інших країн можна було очікувати? :mrgreen:
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в П'ят 10 кві, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=-kU9U0PW-PQ&feature=em-uploademail
Препарат Ивермектин
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Frant написав:Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!

Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.


Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:46

  Puente написав:Чому греки якось так слабенько хворіють ?

Тому що вони не літають на Куршавельські курорти.

  varlo написав:https://www.youtube.com/watch?v=-kU9U0PW-PQ&feature=em-uploademail
Препарат Ивермектин


Ще один чудо-лікарський засіб проти короновіруса?

  Frant написав:Почитайте підручники, як все це робиться! Що таке доклінічні та клінічні випробування, подвійний сліпий експеримент, плацебо і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:47

  andriykulyk76 написав:
  Frant написав:Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!

Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.


Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?

почалися бунти і погроми
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:48

  andriykulyk76 написав:
  Frant написав:Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!

Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.


Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?


Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:48

  flyman написав:
  andriykulyk76 написав:
  Frant написав:Єдиний ефективний метод стримання епідемії - карантин, глухий карантин!

Плюс носіння масок, рукавичок, окулярів і дезинфекція повітря та підлог громадських приміщень розчинами гіпохлоритів, хлорамінів, перекису водню і т.п.


Даруйте, а як довго сидіти в глухому карантині? Іншими словами який критерій того, що епідемію стримано і глухий карантин можна знімати?

почалися бунти і погроми


Поки що в Інтернеті. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Frant написав:Ще один чудо-лікарський засіб проти короновіруса?

Да, противопаразитарный.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:50

  andriykulyk76 написав:
  19yuriy91 написав:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.


Цифри по Швеції й надалі зростатимуть стрімкими темпами. Пікові значення можуть бути просто приголомшливими. Але на відміну від інших країн що поховалися по квартирах шведи перехворіють і забудуть, карантинщикам же доведеться сидіти за товстими карантинними мурами розраховуючи на чудодійну вакцину (в майбутньому, можливо), а потім ще й розгрібати економічні, соціальні й демографічні завали. Яка стратегія буде більш успішною покаже майбутнє.



в это контексте любопытна "судьба" китая
в ухани они то загасили очаг, но вирус то никуда не делся, "общественного" иммунитета нет.
на вакцину надеются, или на какие другие препараты?
19yuriy91
 
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