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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 860861862863>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 160
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чтобы на выходных люди не "шастали", в Черновицкой области с 13:00 субботы до 06:00 понедельника закрывают все продуктовые магазины и АЗС

➡️ Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Национальной полиции. Подробнее: https://bit.ly/3aYBvwx
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:56


Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...

Результат і зараз відомий - смертність шведів, від цієї епідемії, буде більше за сусідів, в рази чи десятки разів. Колективний імунітет - повні дурня. Набагато раніше вірус ослабне, знайдуть ліки чи вакцину. Тому, чим пізніше буде пік, тим краще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:58

  varlo написав:Чтобы на выходных люди не "шастали", в Черновицкой области с 13:00 субботы до 06:00 понедельника закрывают все продуктовые магазины и АЗС

➡️ Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Национальной полиции. Подробнее: https://bit.ly/3aYBvwx

Сейчас народ второй раз начнёт запасаться на всякий случай. Теперь ещё и топливом.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:59

  andriykulyk76 написав:
  centurionus написав:
  andriykulyk76 написав:Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...

А по суті знавець назв хвороб що може написати?

Пасажі про імунітет наче із газет а-ля "Рецепти діда Відуна".
Треба прямо казати, мабуть...
"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:01

  lapay написав:

Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...

Результат і зараз відомий - смертність шведів, від цієї епідемії, буде більше за сусідів, в рази чи десятки разів. Колективний імунітет - повні дурня. Набагато раніше вірус ослабне, знайдуть ліки чи вакцину. Тому, чим пізніше буде пік, тим краще.

Нічого, "Ду*рень думкою багатіє!".

Всі ці західні демократії, з своїми гоміками і лібералами, прогнили до основи.
Як і Московія з гундяєвськими попами.

Найрезультативнішим в боротьбі з короновірусом виявилось керівництво Китаю. Треба віддати належне китайозам.
Хоча саме вони жеруть сирих летючих мишей.
А живі кішки і собаки в клітках - продаються на м,ясо на їхніх продуктових ринках.

  centurionus написав:Пасажі про імунітет наче із газет а-ля "Рецепти діда Відуна".
Тут 99% дописувачів - фармацевти з стажем, фахівці з питань "Як бути здоровим і дожити до 200 років", "Як миттєво з,їсти живого слона і не обісратись" і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:06

  lapay написав:

Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...

Результат і зараз відомий - смертність шведів, від цієї епідемії, буде більше за сусідів, в рази чи десятки разів. Колективний імунітет - повні дурня. Набагато раніше вірус ослабне, знайдуть ліки чи вакцину. Тому, чим пізніше буде пік, тим краще.


Так я й кажу - подивляться , що і наскільки буде гірше . Влада - це бізнес в першу чергу . Бізнес думає про бізнес в першу чергу . От і будуть дивитися на результати - втрати в такому варіанті і в іншому . Втрати будуть рахувати в грошах - не в людях же ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу МОЗ за 10 квітня:

МОЗ України почало тестувати методом ПЛР усі випадки пневмонії, всіх контактних осіб хворих на COVID-19 та всіх людей, які повернулися з-за кордону до появи симптомів коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірусну інфекцію госпіталізовано 75 осіб (5 у критичному стані).

За добу було розглянуто 862 підозри на коронавірусну хворобу та методом ПЛР-тестування розглянуто 2929 зразків хворих із гострими респіраторними захворюваннями.

У закладах охорони здоров’я наразі з COVID-19 перебуває 923 особи (з них 42 дитини).

На апараті штучної вентиляції легень - 43 особи.

За добу одужало 16 осіб (з них 3 дітей та 1 медичний працівник), померло 12 осіб.

Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1% (у всьому світі в середньому 6,0%).

За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у Чернівецькій області (64), місті Києві (48), Івано-Франківській області (36).

Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (366), місті Києві (348), Івано-Франківській області (254), Тернопільській області (169), Київській області (140) та Вінницькій області (119).

Приріст випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 32%. Приріст і кількість випадків відповідають прогнозам МОЗ України.

Получается, 41% от заразившихся сейчас в больнице, на ИВЛ 2%.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

иомедик Кембриджского университета Сью Меткальф описала наблюдения китайских ученых над действием мезенхимальных стволовых клеток на критичные симптомы Сovid-19 – такие как цитокиновый шторм в легких, вызывающий в них воспаление, затем отек, затем острый респираторный дистресс-синдром.

В двух недавних исследованиях в Китае ученые проэкспериментировали, могут ли стволовые клетки уменьшать проявления цитокинового шторма при Сovid-19 – пишет ScienceDirect.com.

Оба исследования показали успешное уменьшение воспаления в легких даже в критических состояниях.

Первое исследование – отчет о критически больной Сovid-19 пациентке на аппарате ИВЛ, поражение организма которой прогрессировало, несмотря на интенсивную терапию, с маркерами, свидетельствующими о повреждении печени.

Этой пациентке в качестве последней возможной терапевтической меры трижды на протяжении трех дней осуществили внутривенные инфузии 5×107 стволовых клеток пуповины человека (hUCMSC).

Еще через четыре дня пациентка отключилась от аппарата ИВЛ и могла ходить. Все измеренные параметры, включая количество циркулирующих в крови Т-клеток иммунной системы, вернулись к нормальным уровням. Никаких явных побочных эффектов вливаний стволовых клеток не наблюдалось.

https://grippua.com.ua/ru/vlyvanyia-stvolov-kh-kletok-uspeshno-lechat-vospalenye-lehkykh-v-zvannoe-koronavyrusom/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:49

  lapay написав:

Ха - якби ареал цього вірусу був обмежений - то було б зрозуміліше - а так взагалі поки відомо дуже мало . Тому насправді на ту ж Швецію ніхто давити не буде - всі будуть дивитися - що з того вийде . Якщо у них , звичайно , вистачить всього - щоб не міняти стратегію ... І ще у світі буде кілька таких країн - як контрольні групи ...

Результат і зараз відомий - смертність шведів, від цієї епідемії, буде більше за сусідів, в рази чи десятки разів. Колективний імунітет - повні дурня. Набагато раніше вірус ослабне, знайдуть ліки чи вакцину. Тому, чим пізніше буде пік, тим краще.

"скорше сядеш - скорше вийдеш":
шведи швидко пройдуть "епідемію",
і матимуть незначну "другу хвилю епідемії",
а "умні страни" будуть страдати фігнею довго.

"страшний конєц" vs. "ужаси без коньца"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:49

Итак смотрим статистику за прошлый день, 9 апреля, четверг.

Очередной противоречивый день тягучей борьбы с вирусом, пока никто не побеждает.

С отрицательного.
Общее количество новых больных за день, + 85568, второй результат за всё время.
Общее количество умерших за день - 7233, второй результат за всё время, причем основную смертность на моменте дают три страны, 56 % умерло в США Франции и Англии. Как видим Италия и Испания ушли из неприятной тройки лидеров.

С удивлением смотрим на японцев + 680 заболевших за день, максимум за всё время, на первом азиатском этапе у японцев такого не было.

США + 33536 заболевших, второй результат за всё время.
Италия второй день подряд рост в верх, чего это опять, stm вроде писала, что это на юге увеличивается, не хватало для Италии еще второй большой волны.
Россия стабильный рост пятый день, + 1459. Собянин вчера сказал, пристёгивайтесь, мы только в начале подъёма.
Лукашенко может объявлять о безвременной кончине белорусского феномена, вируса нет, но количество новых заражений, уже больше, чем в Украине, приплыли с карантин не нужен.

Из положительного.
Глобальное. Количество текущих активных больных в мире - 1 151 564, но прирост к предыдущему дню + 4.8 %, опять же самый малый прирост в относительных цифрах на посткитайском этапе.
Одиннадцатый день подряд снижается количество новых случаев в Иране, четвертый день подряд в Австралии. Кстати Австралия еще один претендент вслед за Китаем и Южной Кореей за звание страны-победителя коронавируса, всего + 52 новых случая за день.
Словакия всего + 19 новых случаев, даже болгары завидуют ))

Группа стран, где выздоравливают больше людей, чем заболевают, важный положительный этап - Австралия, Австрия, Швейцария, Германия, Иран, Китай, Южная Корея.

Украина, сами видите, стабильный рост заболевших. Так что здесь оставляю свой прогноз неизменным - где-то 20 апреля достигаем пиковых значений, затем дней десять стадия плато, потом месяца полтора медленный спуск с плато.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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П'ят 10 кві, 2020 11:15
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