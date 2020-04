Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:59

andriykulyk76 написав: centurionus написав: andriykulyk76 написав: Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу. Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо... Одразу відчувається глибока обізнаність у вірусології та імунології. Цікаво, які проблеми у осіб, хворих на сказ, поліо, Ебола, чуму, правець тощо...

А по суті знавець назв хвороб що може написати? А по суті знавець назв хвороб що може написати?

Пасажі про імунітет наче із газет а-ля "Рецепти діда Відуна".

Треба прямо казати, мабуть...

"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор. Пасажі про імунітет наче із газет а-ля "Рецепти діда Відуна".Треба прямо казати, мабуть..."Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.

