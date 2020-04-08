Раньше Вы писали, что наш единственный шанс - слиться в экстазе с Россией. Потом агитировали за Европу.
Теперь к черту прогнивших западных гомиков и либералов, надо вливаться в Китай?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:13
Раньше Вы писали, что наш единственный шанс - слиться в экстазе с Россией. Потом агитировали за Европу.
Теперь к черту прогнивших западных гомиков и либералов, надо вливаться в Китай?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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