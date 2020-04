Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:00

varlo написав: Результати брифінгу МОЗ за 10 квітня:



МОЗ України почало тестувати методом ПЛР усі випадки пневмонії, всіх контактних осіб хворих на COVID-19 та всіх людей, які повернулися з-за кордону до появи симптомів коронавірусної хвороби.



только-только начали. и это хорошо. правда не понятно, что там с уже умершими



получается, что заразившихся в 2-2.5 раза больше, чем официальные данные, потому что согласно глобальной статистике в больницу не попадают больше 20%, а может даже 15% только-только начали. и это хорошо. правда не понятно, что там с уже умершимиполучается, что заразившихся в 2-2.5 раза больше, чем официальные данные, потому что согласно глобальной статистике в больницу не попадают больше 20%, а может даже 15%

