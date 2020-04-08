Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.
Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту. Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.
Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.
Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту. Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.
Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.
Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців Може, щось зрозумієте, пане "фармацевт".
______________ Не ходіть, дорослі й діти, в церкви Московитського патріархату!
"Для украинских преверженцов этой кремлёвско-гундяевской секты напомню... среди обслуживающего персонала её "главной святыни" (Киево-Печерской лавры) в количестве 44 человек... обнаружено, по крайней мере 30 носителей короновируса, причём во главе с начальником этой "святыни", известным в миру как Паша-мерседес..." https://uainfo.org/blognews/1586496454- ... lnogo.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 12:45, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців
Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано. Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.
Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту. Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.
Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.
де можна взяти це чудо лікарство?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців
Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано. Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.
Думаю, даже быстрее. Фактически надо проверить только эффективность препарата конкретно против короны. Удивляет, правда, что лекарство противопаразитарное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?