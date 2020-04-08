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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 861862863864865>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 161
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:30

  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

Увлекательная история создания препарата.
https://elementy.ru/novosti_nauki/43258 ... tsine_2015

Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.

Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.
Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.

Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://itmed.org/news/pik-zakhvoryuvanosti-na-covid-19-v-ukraini-mozhe-proyti-nepomichenim-viktor-lyashko/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:41

  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

Увлекательная история создания препарата.
https://elementy.ru/novosti_nauki/43258 ... tsine_2015

Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.

Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.
Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.

Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.

Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців
Може, щось зрозумієте, пане "фармацевт". :mrgreen:

______________
Не ходіть, дорослі й діти, в церкви Московитського патріархату!

"Для украинских преверженцов этой кремлёвско-гундяевской секты напомню... среди обслуживающего персонала её "главной святыни" (Киево-Печерской лавры) в количестве 44 человек... обнаружено, по крайней мере 30 носителей короновируса, причём во главе с начальником этой "святыни", известным в миру как Паша-мерседес..."
https://uainfo.org/blognews/1586496454- ... lnogo.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 12:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:44

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:00

  varlo написав:Результати брифінгу МОЗ за 10 квітня:

МОЗ України почало тестувати методом ПЛР усі випадки пневмонії, всіх контактних осіб хворих на COVID-19 та всіх людей, які повернулися з-за кордону до появи симптомів коронавірусної хвороби.



только-только начали. и это хорошо. правда не понятно, что там с уже умершими

  varlo написав:Получается, 41% от заразившихся сейчас в больнице, на ИВЛ 2%.


получается, что заразившихся в 2-2.5 раза больше, чем официальные данные, потому что согласно глобальной статистике в больницу не попадают больше 20%, а может даже 15%
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:00

  Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців


Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано.
Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:03

  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

Увлекательная история создания препарата.
https://elementy.ru/novosti_nauki/43258 ... tsine_2015

Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.

Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.
Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.

Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.

де можна взяти це чудо лікарство?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:05

  Faceless написав:Зображення

так тепер ще на ж_опу маску? а нацгвардія буде провіряти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:05

  freeze написав:
  Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців


Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано.
Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.

Думаю, даже быстрее.
Фактически надо проверить только эффективность препарата конкретно против короны.
Удивляет, правда, что лекарство противопаразитарное.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?
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