freeze написав:

varlo написав: Препарат Ивермектин Препарат Ивермектин

Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.Увлекательная история создания препарата.Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.