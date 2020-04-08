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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 862863864865>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 161
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:09

  adeges написав:
  varlo написав:Результати брифінгу МОЗ за 10 квітня:

МОЗ України почало тестувати методом ПЛР усі випадки пневмонії, всіх контактних осіб хворих на COVID-19 та всіх людей, які повернулися з-за кордону до появи симптомів коронавірусної хвороби.

только-только начали. и это хорошо. правда не понятно, что там с уже умершими


Вже воскресили.

Або ж скоро Гундяєв воскресить, як раз на Пасху.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:11

  freeze написав:
  Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців


Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано.
Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.

Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів.
Нема про що і з ким говорити.
Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:20

  flyman написав:де можна взяти це чудо лікарство?


В зоомагазинах.
В Украине вряд ли сертифицировалась для человека, в основном в жарких странах на человеке используется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:22

  Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів.
Нема про що і з ким говорити.
Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?


)))
Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 10 кві, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:22

  st512 написав:интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?
В лечении онкологии подобное применяется
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:25

  freeze написав:
  Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів.
Нема про що і з ким говорити.
Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?


)))
Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub


Пан "спеціаліст" взяв інформацію звідси. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BD Слово в слово. Взагалі-то цитати треба брати в лапки, пане спеціаліст по ремінісценціям. Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!
Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. :mrgreen:
Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.
Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:30

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів.
Нема про що і з ким говорити.
Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?


)))
Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub


Пан "спеціаліст" взяв інформацію звідси. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BD Слово в слово. Взагалі-то цитати треба брати в лапки, пане спеціаліст по ремінісценціям. Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!


А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:30

Минздрав "осчастливил" миллионную Одессу

ОДЕССКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА 15 УПАКОВОК «ПЛАКВЕНИЛ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

https://omr.gov.ua/ru/news/219350

В регионы Украины распределены 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который используется для лечения тяжелых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата является гидроксихлорохин.

Из данной поставки в Одессу переданы 15 упаковок «Плаквенила». Каждая упаковка содержит 60 таблеток.

Приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета поступивший по линии централизованных поставок Минздрава «Плаквенил» направлен в городскую клиническую инфекционную больницу, которая является базовым учреждением для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:32

  flyman написав:
  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

Увлекательная история создания препарата.
https://elementy.ru/novosti_nauki/43258 ... tsine_2015

Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.

Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.
Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.

Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.

де можна взяти це чудо лікарство?


А у нас ветеринари використовують ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:де можна взяти це чудо лікарство?


https://prom.ua/Ivermektin.html?utm_source=primelead&utm_medium=cpa&utm_campaign=primelead&prosale=1&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rMVQhwYyO5HXM8ZsjiVSUNwjYsRXL4k8DVCxln4k2tgoru-888g0YBoCB8UQAvD_BwE
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http://www.savedelta.org.ua/
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