Frant написав:Почитайте, скільки часу (в роках) було витрачено на пошук, синтез, доклінічні і клінічні випробування препарату. Мінімум 6 років напруженої роботи десятків і сотень фахівців
Так может вы не поняли из своего же текста ))) Препарат уже найден и синтезирован. Та что про минимум шесть лет - это пальцем в небо. Кроме того огромная часть клинических испытаний - это изучение противопоказаний и побочных явлений, это уже тоже сделано. Так что в течение максимум года сотни специалистов при мощной финансовой поддержке вполне могут всё сделать. Если конечно эффективность перенесётся из пробирки на человека.
Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів. Нема про що і з ким говорити. Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів. Нема про що і з ким говорити. Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?
))) Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2. https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 10 кві, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
st512 написав:интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?
Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів. Нема про що і з ким говорити. Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?
))) Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2. https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
Пан "спеціаліст" взяв інформацію звідси. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BD Слово в слово. Взагалі-то цитати треба брати в лапки, пане спеціаліст по ремінісценціям. Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках! Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну. Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Звісно, протипаразитні препарати завжди є високоефективними проти вірусів. Нема про що і з ким говорити. Розказуйте далі казки про універсальні чудо-ліки, може, допоможе?
))) Ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro. Воздействие на клетки, инфицированные SARS-CoV-2, серийными разведениями ивермектина через 2 часа после заражения, продемонстрировало через 48 часов снижение вирусной РНК на 99,98% в образцах уже при 5 мкМ концентрации ивермектина, которая не токсична для клеток. В связи с этим предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2. https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
В регионы Украины распределены 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который используется для лечения тяжелых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата является гидроксихлорохин.
Из данной поставки в Одессу переданы 15 упаковок «Плаквенила». Каждая упаковка содержит 60 таблеток.
Приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета поступивший по линии централизованных поставок Минздрава «Плаквенил» направлен в городскую клиническую инфекционную больницу, которая является базовым учреждением для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.
Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту. Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.
Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.