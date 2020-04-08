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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:44
Frant написав:Ви ж в фармацевтиці ні в зуб ногою.
Вмієте лише копіювати статті з Вікіпедії
Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:45
freeze написав:
А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман )))
1) я ж зразу написав, що пошук ліків займе роки. Мінімум 1 рік, якщо брати щось з готових препаратів. Доки впевняться, розпишуть статистику і протоколи. Ніяк не тижні й не місяці. Звісно, якщо виконувати всі обов,язкові процедури.
До того ж результати дослідів in vitro та in vivo - не так часто співпадають, як хотілось би.
2) поменьше дивіться московитського телебачення, там ще й не таке розкажуть. Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви і війни проти українців та сірійців.
freeze написав:
Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии
На жаль, я лише сторож. Навіть грамоті не навчений.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 кві, 2020 13:48, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:46
Puente написав: moldashavanin написав:
Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса .
выбьют деньги - будут петь песни про карантин
не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен
Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ...
А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...
Пофиг . все привыкнут . Ничего не сделаем .
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51
Frant написав:
......
Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!
Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін.
Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.
Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів.
Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"?
Ви так жодного разу не зiзналися.
Чи Вас бiльш за все хвилюэ, що сказав пан Гундяэв?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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