Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 161 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 32 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 8 Найманий працівник, втратив роботу 4% 7 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 29 Всього голосів : 161 Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире Frant написав: Ви ж в фармацевтиці ні в зуб ногою.

Вмієте лише копіювати статті з Вікіпедії

Вмієте лише копіювати статті з Вікіпедії



freeze написав: А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман ))) А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман )))

1) я ж зразу написав, що пошук ліків займе роки. Мінімум 1 рік, якщо брати щось з готових препаратів. Доки впевняться, розпишуть статистику і протоколи. Ніяк не тижні й не місяці. Звісно, якщо виконувати всі обов,язкові процедури.

До того ж результати дослідів in vitro та in vivo - не так часто співпадають, як хотілось би.

2) поменьше дивіться московитського телебачення, там ще й не таке розкажуть. Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви і війни проти українців та сірійців.

freeze написав: Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии

На жаль, я лише сторож. Навіть грамоті не навчений.

1) я ж зразу написав, що пошук ліків займе роки. Мінімум 1 рік, якщо брати щось з готових препаратів. Доки впевняться, розпишуть статистику і протоколи. Ніяк не тижні й не місяці. Звісно, якщо виконувати всі обов,язкові процедури.

До того ж результати дослідів in vitro та in vivo - не так часто співпадають, як хотілось би.



2) поменьше дивіться московитського телебачення, там ще й не таке розкажуть. Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви і війни проти українців та сірійців.



freeze написав: Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии

Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48

Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:46 Puente написав: moldashavanin написав:

Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса .

выбьют деньги - будут петь песни про карантин

не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса .выбьют деньги - будут петь песни про карантинне дадут денег - все хорошо , карантин не нужен



Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ...

А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ... Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ...А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...



Пофиг . все привыкнут . Ничего не сделаем .

Повідомлень: 530 З нами з: 22.07.11 Подякував: 197 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51 Frant написав: ......

Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!

Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін.

Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.

Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів. ......Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін.Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів.

Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"?

Ви так жодного разу не зiзналися.

Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51

