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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 863864865866>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 161
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Frant написав:Ви ж в фармацевтиці ні в зуб ногою.
Вмієте лише копіювати статті з Вікіпедії


Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:45

  freeze написав:А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман )))

1) я ж зразу написав, що пошук ліків займе роки. Мінімум 1 рік, якщо брати щось з готових препаратів. Доки впевняться, розпишуть статистику і протоколи. Ніяк не тижні й не місяці. Звісно, якщо виконувати всі обов,язкові процедури.
До того ж результати дослідів in vitro та in vivo - не так часто співпадають, як хотілось би.

2) поменьше дивіться московитського телебачення, там ще й не таке розкажуть. Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви і війни проти українців та сірійців.

  freeze написав:Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии

На жаль, я лише сторож сирзаводу. Навіть грамоті не навчений. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 13:57, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:46

  Puente написав:
  moldashavanin написав:
Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса .
выбьют деньги - будут петь песни про карантин
не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен


Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ...
А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...


Пофиг . все привыкнут . Ничего не сделаем .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51

  Frant написав:......
Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!
Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. :mrgreen:
Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.
Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів. :mrgreen:

Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"?
Ви так жодного разу не зiзналися.
Чи Вас бiльш за все хвилюэ, що сказав пан Гундяэв?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:57

  ЛАД написав:
  Frant написав:......
Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках!
Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. :mrgreen:
Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну.
Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів. :mrgreen:

Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"?
Ви так жодного разу не зiзналися.
Чи Вас бiльш за все хвилюэ, що сказав пан Гундяэв?


я ж написав вище
  Frant написав:На жаль, я лише сторож сирзаводу. Навіть грамоті не навчений.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:13

  Frant написав:........
На жаль, я лише сторож сирзаводу. Навіть грамоті не навчений.

Це дуже помiтно. :)
Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви

Це Ви побачили по "московiтському телебаченню"?
Раджу менше дивитися, бо борються с короной у РФ тими же методами, що весь свiт. Головний - карантин.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:24


а для котиків, собачок, хом"яків?
як дозу рахувати, скажімо на 1кг живої ваги?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:33

  flyman написав:як дозу рахувати, скажімо на 1кг живої ваги?

Як на дуже велику собаку з глистами.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:35

Світовий банк додатково виділить Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу
Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники Уряду та Світового банку.
https://www.kmu.gov.ua/news/svitovij-ba ... ronavirusu

куда же пойдут эти деньги?
ставлю на то, шо львиная доля пойдёт на з/п+премии сотрудников, выделяющих здесь эту помощь
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:43

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/n3188145

отака куйня
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