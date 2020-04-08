Frant написав:Ви ж в фармацевтиці ні в зуб ногою. Вмієте лише копіювати статті з Вікіпедії
Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А если через год будет ))) Заплатите 1000 долларов на благотворительность? Вы ж во всём уверены на 100 процентов, такой себе Вассерман )))
1) я ж зразу написав, що пошук ліків займе роки. Мінімум 1 рік, якщо брати щось з готових препаратів. Доки впевняться, розпишуть статистику і протоколи. Ніяк не тижні й не місяці. Звісно, якщо виконувати всі обов,язкові процедури. До того ж результати дослідів in vitro та in vivo - не так часто співпадають, як хотілось би.
2) поменьше дивіться московитського телебачення, там ще й не таке розкажуть. Головні методи боротьби московитів з короновірусом - скрєпи, православні молитви і війни проти українців та сірійців.
freeze написав:Я уже много лет выполняю функцию семейного доктора для всех родственников и близких знакомых, еще не один человек не пожаловался, что я дал неверный совет. По одной из двух строчек диплома ВУЗа я преподаватель химии
На жаль, я лише сторож сирзаводу. Навіть грамоті не навчений.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 13:57, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
moldashavanin написав: Чего здесь думать ? - думают выбить денег с ЕС и США на лечение коронавируса . выбьют деньги - будут петь песни про карантин не дадут денег - все хорошо , карантин не нужен
Так всі так і намагаються зробити . Мені он вчора про Італію точно таке говорили ... А відносно карантину - поки ніхто не знає - як він рухається ( коронавірус ) . Чому греки якось так слабенько хворіють ? Якось зараз карта дуже нагадує середньовічну чуму ...
Frant написав:...... Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках! Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну. Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів.
Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"? Ви так жодного разу не зiзналися. Чи Вас бiльш за все хвилюэ, що сказав пан Гундяэв?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:...... Ух, який знавець-фармацевт. Вже завтра препарат буде в продажу у всіх аптеках! Є ще один "чудодійний" засіб проти короновірусу. Протималярійний гідроксихлорохін. Пропоную пану терміново виписати з Китаю субстанції івермектину та гідроксихлорохіну. Клепати з них таблетки (50/50%) і продавати. Миттєво вилікуєте всіх і зразу і від короновірусу, і від гельмінтів, і від клопів.
Пане "прохфесоре", а у якiй галузi Ви "прохфесор"? Ви так жодного разу не зiзналися. Чи Вас бiльш за все хвилюэ, що сказав пан Гундяэв?
я ж написав вище
Frant написав:На жаль, я лише сторож сирзаводу. Навіть грамоті не навчений.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Світовий банк додатково виділить Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники Уряду та Світового банку. https://www.kmu.gov.ua/news/svitovij-ba ... ronavirusu
куда же пойдут эти деньги? ставлю на то, шо львиная доля пойдёт на з/п+премии сотрудников, выделяющих здесь эту помощь