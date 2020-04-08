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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 863864865866

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 161
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
32
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:54

  st512 написав:интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?


Китайцы точно экспериментировали во всю (только сегодня здесь выкладывали информацию об экспериментах китайцев со стволовыми клетками на безнадежном пациенте).

Думаю, что и в других странах так делают - если врач видит, что традиционное лечение эффекта не дает, а пациент уходит, то вряд ли кто его обвинит в экспериментальном лечении в условиях массового мора. Правда, в Штатах с этим сложнее, наверное - специфическая юридическая и медицинская система.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Одессе могут ввести комендантский час.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.

Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:59

  19yuriy91 написав:У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/n3188145

отака куйня

тепер ми з ним назавжди
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:01

  freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.

Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.


Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:07

  Civis написав:
  st512 написав:интересно, вот лежит человек с диагнозом, пневмонией, уже, так сказать, заканчивает свой жизненный цикл... можно ли на нем тестировать экперементальные лекарства? или бюрократия не позволяет рисковать жизнью пациента?


Китайцы точно экспериментировали во всю (только сегодня здесь выкладывали информацию об экспериментах китайцев со стволовыми клетками на безнадежном пациенте).

Думаю, что и в других странах так делают - если врач видит, что традиционное лечение эффекта не дает, а пациент уходит, то вряд ли кто его обвинит в экспериментальном лечении в условиях массового мора. Правда, в Штатах с этим сложнее, наверное - специфическая юридическая и медицинская система.

Насколько знаю, такое делается только с согласия пациента. Или, если он в бессознательном состоянии, с согласия родственников.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ляшко таки что-то нашел и пообещал помочь с коронавирусом в Николаеве :)

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию с отсутствием случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу до скорой помощи. От отбора до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил Ляшко.


А если серьезно, правильно делают - в целебные свойства Южно-Украинской АЭС или чудодейственный иммунитет местных жителей я не верю.

Правда, по косвенным признакам, ситуация пока вроде нормальная: на днях мэр Николаева заявлял, что пневмонийных в больницах сейчас в 2 раза меньше, чем в прошлом году в это же время, а число смертей в областном центре на прежнем уровне: 10-16 человек в сутки.

Но если пропустят вспышку, будет печаль - одна своевременно не замеченная больная уложила целую районную больницу в Тернопольской области.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:20

  Puente написав:
  freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.

Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).

З 13 години суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня закарпатцi не повинні виходити з будинків, а залишатися вдома. Регіональна комісія ввела обмеження на пересування.
-----------------------------------------------------------------------
судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

у нас забрали навіть свободу :twisted: :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:23

  unicdima написав:-----------------------------------------------------------------------
судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце.

ваші пропозиції
? можна в приват . ПО львову
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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