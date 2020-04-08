Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:57

В Одессе могут ввести комендантский час.



Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.



Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.



Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.