Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29

unicdima написав: Puente написав: Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020). Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).

З 13 години суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня закарпатцi не повинні виходити з будинків, а залишатися вдома. Регіональна комісія ввела обмеження на пересування.

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судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце. З 13 години суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня закарпатцi не повинні виходити з будинків, а залишатися вдома. Регіональна комісія ввела обмеження на пересування.-----------------------------------------------------------------------судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце.

Искходя из фактического определения карантина и мероприятий введенных у нас, никакого карантина нет. Только за вчера прилетело в страну еще около 5К потенциальных больных, которые пошли по домам под честное слово.Где здесь ограничение "контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей", когда подозреваемых свозят в зону так называемого карантина?Если бы ввели реальный карантин сразу, был бы реальный результат. Вышло же, что ограничения есть, а карантин притянут за уши.Такой же карантин без закрытия границ, как и военный сбор без войны. Страна двойных стандартов.Не исключаю, что из-за проблем с ограничением медицинского обслуживания в других странах, правительство просто вынуждено было по настоянию других государств забрать всех возможных граждан, а мы не в том положении, чтобы спорить.