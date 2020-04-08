freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.
Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.
Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.
Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.
Судячи з усього так буде багато де . В Київській області : 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
Совок . и вот эта страна боролась с советским наследием и шла в ЕС . Страна совков .
19yuriy91 написав:Світовий банк додатково виділить Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники Уряду та Світового банку. https://www.kmu.gov.ua/news/svitovij-ba ... ronavirusu
куда же пойдут эти деньги? ставлю на то, шо львиная доля пойдёт на з/п+премии сотрудников, выделяющих здесь эту помощь
Зеленский который нагло врал стране о "миллионе тестов из Китая" (реально получено 231400 шт.) упрекает Николаевскую область в "малом количестве проведенных тестирований". К сведению Зеленского - среднее количество тест-оследований в стране за сутки - 690, при крайней необходимости -3-3,5 тысяч, это во-первых. Во-вторых - в Николаевскую область передано 128 тестов, и все - китайский ширпотреб из партии которую вы купили после отказа Испании.
Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен. В условиях эпидемии это означает что большую часть этой суммы просто украдут. ПАО "Укрнафта" подписало мировое соглашение с ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд", предоставив ему до июля 2026 года рассрочку для погашения долга за нефть в размере 1,32 млрд грн. Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты". Интересное решение государства в условиях недостатка финансирования. Очень похоже на преступный сговор.
freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.
Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.
Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.
Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.
Судячи з усього так буде багато де . В Київській області : 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
чому, наприклад, чехи, подібною муйнею не страждають, і статистика в них не гірша за нашу? в празі транспорт, в т.ч. метро як не закривали так і не закривають, парки і сквери доступні для всіх - нічого, якось ще не вимерли, не гірше за нас.
Puente написав:Судячи з усього так буде багато де . В Київській області : 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
З 13 години суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня закарпатцi не повинні виходити з будинків, а залишатися вдома. Регіональна комісія ввела обмеження на пересування. ----------------------------------------------------------------------- судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце.
Искходя из фактического определения карантина и мероприятий введенных у нас, никакого карантина нет. Только за вчера прилетело в страну еще около 5К потенциальных больных, которые пошли по домам под честное слово. Где здесь ограничение "контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей", когда подозреваемых свозят в зону так называемого карантина? Если бы ввели реальный карантин сразу, был бы реальный результат. Вышло же, что ограничения есть, а карантин притянут за уши. Такой же карантин без закрытия границ, как и военный сбор без войны. Страна двойных стандартов. Не исключаю, что из-за проблем с ограничением медицинского обслуживания в других странах, правительство просто вынуждено было по настоянию других государств забрать всех возможных граждан, а мы не в том положении, чтобы спорить.
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Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.
Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту. Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.
Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.
вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...