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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 865866867868>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 162
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:25

  Puente написав:
  freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.

Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.


Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).


Совок . и вот эта страна боролась с советским наследием и шла в ЕС .
Страна совков .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:26

"Всё уже украдено до нас!"

  19yuriy91 написав:Світовий банк додатково виділить Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу
Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники Уряду та Світового банку.
https://www.kmu.gov.ua/news/svitovij-ba ... ronavirusu

куда же пойдут эти деньги?
ставлю на то, шо львиная доля пойдёт на з/п+премии сотрудников, выделяющих здесь эту помощь
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Зеленский который нагло врал стране о "миллионе тестов из Китая" (реально получено 231400 шт.) упрекает Николаевскую область в "малом количестве проведенных тестирований". К сведению Зеленского - среднее количество тест-оследований в стране за сутки - 690, при крайней необходимости -3-3,5 тысяч, это во-первых. Во-вторых - в Николаевскую область передано 128 тестов, и все - китайский ширпотреб из партии которую вы купили после отказа Испании.

Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен. В условиях эпидемии это означает что большую часть этой суммы просто украдут.
ПАО "Укрнафта" подписало мировое соглашение с ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд", предоставив ему до июля 2026 года рассрочку для погашения долга за нефть в размере 1,32 млрд грн. Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты". Интересное решение государства в условиях недостатка финансирования. Очень похоже на преступный сговор.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Совок . и вот эта страна боролась с советским наследием и шла в ЕС .


В ЕС подобные ограничения сейчас не редкость. Про "правопреемницу" совка и говорить нечего.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:37

  Puente написав:
  freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.

Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.


Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).


чому, наприклад, чехи, подібною муйнею не страждають, і статистика в них не гірша за нашу? в празі транспорт, в т.ч. метро як не закривали так і не закривають, парки і сквери доступні для всіх - нічого, якось ще не вимерли, не гірше за нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:16

Кабинет министров распорядился выделить 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании. Соответствующее распоряжение № 390-р обнародовано на правительственном портале в пятницу, 10 апреля.

https://kurs.com.ua/novost/171710-ukraina-perechislit-albanii-10-mln-gumpomoshi
Чем Албания нам так дорога, почему именно ей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:18

  edvardd написав: читал блог испанского врача, так он жрал гидроксихлорохин 12 дней вместо 5 , наверное тоже самый дурной...

А почему бы и нет? Или все врачи по определению - светочи мысли :?: :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:22

  ЛАД написав:
Кабинет министров распорядился выделить 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании. Соответствующее распоряжение № 390-р обнародовано на правительственном портале в пятницу, 10 апреля.

https://kurs.com.ua/novost/171710-ukraina-perechislit-albanii-10-mln-gumpomoshi
Чем Албания нам так дорога, почему именно ей?

Тим, що там з,явилась елітна нерухомість нашої рідної укро-бидло-еліти.
І треба допомогти собі та албанським циганам і мусульманам пиляти укро-бюджет. . :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:
  Puente написав:Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).

З 13 години суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня закарпатцi не повинні виходити з будинків, а залишатися вдома. Регіональна комісія ввела обмеження на пересування.
-----------------------------------------------------------------------
судячи з усього народ просто заб`є на цей маразм місцевих чиновників, весь цей карантин піде в одне місце.

Искходя из фактического определения карантина и мероприятий введенных у нас, никакого карантина нет. Только за вчера прилетело в страну еще около 5К потенциальных больных, которые пошли по домам под честное слово.
Где здесь ограничение "контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей", когда подозреваемых свозят в зону так называемого карантина?
Если бы ввели реальный карантин сразу, был бы реальный результат. Вышло же, что ограничения есть, а карантин притянут за уши.
Такой же карантин без закрытия границ, как и военный сбор без войны. Страна двойных стандартов.
Не исключаю, что из-за проблем с ограничением медицинского обслуживания в других странах, правительство просто вынуждено было по настоянию других государств забрать всех возможных граждан, а мы не в том положении, чтобы спорить.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:37

парень 35лет умер от короны.. жил на Осокорках на Ващенко1,спортсмен,о да из-за этого где дома первой заболела журналистка,которая брала у Шахова интервью..а умер спортсмен...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

Увлекательная история создания препарата.
https://elementy.ru/novosti_nauki/43258 ... tsine_2015

Крайне интересная история. Одно из чудес науки. Эффективно лечит множество паразитарных заболевания.

Речная слепота мучала десятки миллионов людей в тропических странах, вызывая слепоту.
Для эффективного лечения этой тяжелой болезни достаточно ОДНОГО приёма ивермектина в год. Ивермектин очень эффективен против многих болезней паразитарного характера.

Препарат уже десятки лет выпускается в огромных количествах более, чем на миллиард долларов в год, все побочные эффекты, а их немного, изучены вдоль и поперёк, препарат недорогой. Если конечно эффект в пробирке - почти полное уничтожение коронавируса ивермектином, будет доказан и в испытаниях на человеке, это будет бомба, и конец страха перед коронавирусом.

вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...
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