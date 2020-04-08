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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 866867868869>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 162
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ? если при этом не больше 2-ух вместе и с соблюдением все пунктов постанови 211
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:Просто народ боится обращаться к врачу, ждут проявления до явного, неохота на обсервации валяться в одиночке две недели, да и больничные не нужны сейчас.


Полностью с этим согласен - по легким заболеваниям (лучше получить частную консультацию у знакомого врача, чем двигать в больницу).

Другой вопрос, что с короной все равно были бы пневмонии (тяжелые больные), а это уже не шутки (нужны антибиотики, анализы, снимки и т.д.).
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.wsj.com/articles/health-aut ... 774d3e19b5

американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что
1) позволит установить истинный уровень заболеваемости
2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:59

  yama написав:Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ? если при этом не больше 2-ух вместе и с соблюдением все пунктов постанови 211


За нарушение карантинных постанов: от 17'000 до 34'000 грн для частных лиц. Для владельцев контор - до 170'000 грн. В "клинических" случаях - уголовка.

О каких "рекомендациях" речь? Мыть руки и не ковыряться в носу грязными руками? :)
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:18

  adeges написав:американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам


Вроде немцы уже какое-то время работают над подготовкой "иммунного паспорта", чтобы избавить от карантина людей с антителами (переболевших).

Посмотрим. Пока не совсем однозначная информация по случаям повторного заражения (в частности, в Южной Корее). Разные штаммы ковида или ошибка учета?
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:23

  Civis написав:
  adeges написав:американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам


Вроде немцы уже какое-то время работают над подготовкой "иммунного паспорта", чтобы избавить от карантина людей с антителами (переболевших).

Посмотрим. Пока не совсем однозначная информация по случаям повторного заражения (в частности, в Южной Корее). Разные штаммы ковида или ошибка учета?


корейцы сейчас изучают этот вопрос и вероятно в начале следующей неделе будет информация по 59 лицам, у которых в течение до 2х недель после отрицательного анализа обнаружился положительный анализ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну вот, мэр Николаева говорил, что всё пучком, а главврач областной инфекционки "прозрела" после ревизии из Киева:

За январь-март 2020 года в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализировали 56 человек с пневмонией, что в 18 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом главврач Светлана Федорова сообщила на сессии Николаевского областного совета, пишет местное издание "НикВести".

Медик отметила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За такой же период 2019 года в инфекционную больницу поступили 3 таких пациента. За аналогичный период в 2020 году в больницу поступили 56 больных пневмонией. При этом в 2018-2019 году в больнице не было ни одного смертельного случая пневмонии, а в 2020 году зафиксировано уже 2 летальных исхода.


И кому верить? Почему раньше молчала без пинка из Киева? Хотя, главврач - не публичное лицо, она и не должна была информировать население.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:30

  yama написав:у Львові НЕ ввели комендантську годину !!!

істчо нє вєчор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:36

  moldashavanin написав:
  Puente написав:
  freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.

Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.


Судячи з усього так буде багато де . В Київській області :
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).


Совок . и вот эта страна боролась с советским наследием и шла в ЕС .
Страна совков .

так це ж не крававий барига, це ж ваш сімдесятитрьохпроцентний піаніст
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.
https://censor.net.ua/news/3188252/testy_na_koronavirus_v_nikolaeve_delali_s_narusheniyami_glava_sbu_nikolaevschiny_gersak
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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