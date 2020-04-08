американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что 1) позволит установить истинный уровень заболеваемости 2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Ну вот, мэр Николаева говорил, что всё пучком, а главврач областной инфекционки "прозрела" после ревизии из Киева:
За январь-март 2020 года в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализировали 56 человек с пневмонией, что в 18 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом главврач Светлана Федорова сообщила на сессии Николаевского областного совета, пишет местное издание "НикВести".
Медик отметила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За такой же период 2019 года в инфекционную больницу поступили 3 таких пациента. За аналогичный период в 2020 году в больницу поступили 56 больных пневмонией. При этом в 2018-2019 году в больнице не было ни одного смертельного случая пневмонии, а в 2020 году зафиксировано уже 2 летальных исхода.
И кому верить? Почему раньше молчала без пинка из Киева? Хотя, главврач - не публичное лицо, она и не должна была информировать население.
freeze написав:В Одессе могут ввести комендантский час.
Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение касается Одессы, Подольска, а также Беляевского и Подольского районов.
Фактически, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.
Теперь решение за городскими главами и главами РГА. Если они выполнят рекомендацию, появляться в общественных местах запретят уже с завтрашнего дня.
Судячи з усього так буде багато де . В Київській області : 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
Совок . и вот эта страна боролась с советским наследием и шла в ЕС . Страна совков .
так це ж не крававий барига, це ж ваш сімдесятитрьохпроцентний піаніст
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/