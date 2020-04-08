Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:55

Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ? если при этом не больше 2-ух вместе и с соблюдением все пунктов постанови 211

https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

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